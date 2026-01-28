Stardom: Resultados «New Year Stars in Korakuen Día 2»

Por segundo día consecutivo, Stardom se presentó en el Korakuen Hall con la función «New Year Stars in Korakuen Día 2»

► «New Year Stars in Korakuen Día 2»

Koguma no asistió al evento, lo que provocó otro cambio de cartelera.

Rina Yamashita aceptó las demandas de Maika, lo que llevará a un enfrentamiento total entre E neXus V y Mi Vida Loca.

Maki Itoh tuvo un comienzo complicado en su nueva empresa, sufriendo una derrota en su primer combate con Stardom. Maki Itoh formó equipo con Saori Anou en su lucha contra Aya Sakura y Sayaka Kurara.

Hazuki ganó una feroz batalla con Mei Seira defendiendo su cetro por primera vez y nominó a Olympia como la próxima retadora por el Campeonato Femenino Japón CMLL..

En el turno principal, HATE (Konami, Rina y Fukigen Death★) concretaron la tercera defensa del Campeonato Artist of Stardom ante God’s Eye (Hina, Lady C y Tomoka Inaba). Al final del encuentro, Rina retó a Konami a un combate por el Campeonato Wonder of Stardom.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW YEAR STARS 2026 IN KORAKUEN DAY 2», 11.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,356 Espectadores

1. 5 vs. 4 Handicap Match: Maika, HANAKO, Xena, Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Bozilla, Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane (13:22) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Yamashita.

2. Saya Iida, Bea Priestley y Yuria Hime vencieron a Natsuko Tora, Ruaka y Azusa Inaba (8:23) con un Oklahoma Roll de Priestley sobre Tora.

3. 3 Way Battle: AZM venció a Momo Kohgo y Anne Kanaya (5:54) con la Azumi Sushi sobre Kanaya.

4. Starlight Kid, Natsupoi, Yuna Mizumori y Miyu Amasaki vencieron a Ami Sohrei, Saki Kashima, Kiyoka Kotatsu y Kikyo Furusawa (10:00) con un Tiger Suplex Hold de Kid sobre Furusawa.

5. Sareee y Alex Windsor vencieron a Syuri y Ranna Yagami (9:27) con un Windsor Knot de Windsor sobre Yagami.

6. Maki Itoh Stardom Debut Match: Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Saori Anou y Maki Itoh (12:11) con un Sakuracchi de Sakura sobre Itoh.

7. CMLL Japan Women’s Title: Hazuki (c) venció a Mei Seira (18:10) con un Modified Emerald Flowsion defendiendo el título.

8. Artist of Stardom Title: Konami, Rina y Fukigen Death★ (c) vencieron a Hina, Lady C y Tomoka Inaba (22:19) con una Reverse Gori Special Bomb de Rina sobre Hina defendiendo el título.