Stardom: Resultados «New Year Stars 2026 in Korakuen 1»

«New Year Stars 2026 in Korakuen 1» fue el primer evento que Stardom presentó en el recinto del Korakuen Hall como parte de su gira del 15 Aniversario.

Suzu Suzuki y Xena fueron baja con poca antelación. Suzuki está de baja debido a una infección, lo que también la mantendrá fuera del segundo programa. Xena solo estuvo ausente en este evento.

Hazuki y Fuwa-chan integraron un recio equipo que dominó a Koguma y Anne Kanaya. Fue el primer triunfo de Fuwa-chan.

Tras varias semanas de vídeos teaser de Stardom, Maki Itoh apareció en la funcón y recibió un contrato exclusivo con Stardom de manos del presidente Taro Okada.

Saki Kashima anunció que terminará su carrera de lucha libre el 26 de abril de 2026 en el Yokohama Arena. Debutó el 26 de junio de 2011 y ha pasado toda su carrera en Stardom.

Risa Sera tuvo su última lucha en Stardom, en donde participó en múltiples ocasiones como luchadora invitada. En esta ocasión cayó ante la poderosa HANAKO, quien la abrazó al término de la lucha.

AZM y Miyu Amasaki ganaron su oportunidad contra Ruaka y Natsuko Tora la semana previa. A pesar de llegar al combate con un gran impulso, no pudieron encontrar la manera de alzarse con el Campeonato Goddesses of Stardom. BMI2000 venció a sus rivales para su cuarta defensa titular.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW YEAR STARS 2026 IN KORAKUEN DAY 1», 10.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,346 Espectadores

1. Hazuki y Fuwa-chan vencieron a Koguma y Anne Kanaya (12:29) con un Crossface de Hazuki sobre Kanaya.

2. Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Bea Priestley y Yuria Hime (12:39) con un Tokimeki Spear de Kurara sobre Hime.

3. Saya Iida, Alex Windsor, Olympia y Momo Kohgo vencieron a Syuri, Saki Kashima, Ranna Yagami y Kiyoka Kotatsu (6:30) con un Iida Bridge de Iida sobre Kashima.

4. Itsuki Aoki y Bozilla vencieron a Waka Tsukiyama y Kikyo Furusawa (6:56) con un Frog Splash de Aoki sobre Furusawa.

5. Starlight Kid, Mei Seira y Yuki Mashiro vencieron a Natsupoi, Saori Anou y Yuna Mizumori (9:24) con un Tokumori Clutch de Mashiro sobre Mizumori.

6. Hina, Ami Sohrei, Lady C y Tomoka Inaba vencieron a Konami, Rina, Azusa Inaba y Fukigen Death★ (8:35) con un Inaba Drop de Tomoka sobre Fukigen.

7. Maika y Rian vencieron a Rina Yamashita y Akira Kurogane (8:06) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Kurogane.

8. HANAKO venció a Risa Sera (11:59) con un Ground-Style Shirasagi.

9. Goddesses of Stardom Title: Natsuko Tora y Ruaka (c) vencieron a AZM y Miyu Amasaki (17:05) con la Swanton Bomb de Tora sobre Amasaki defendiendo el título.