Stardom: Resultados «New Year Dream 2026»

La empresa Stardom inició el 2026 con un evento doble en el Shinjuku FACE al que denominó «New Year Dream 2026«.

► «New Year Dream 2026» – Día

Tras la semifinal, Mei Seira retó a Hazuki por el Campeonato Femenino de Japón de la CMLL. Hazuki aceptó, y el combate se oficializó para el segundo de una doble jornada en el Korakuen Hall.

Stardom anunció durante el programa que Matoi Hamabe se lesionó durante su combate y no podría competir en la cartelera de la noche. Ranna Yagami la reemplazaría en la cartelera de la noche.

Starlight Kid de Neo Genesis y Mei Seira se unieron a la visitante Alex Windsor para derrotar a Natsupoi, Saori Anou y Anne Kanaya. Tras el combate, Starlight Kid tomó el micrófono para hablar sobre el desafío que lanzó en Dream Queendom. Anunció que sería la próxima en desafiar a Saya Kamitani por el Campeonato de World of Stardom.

AZM y Miyu Amasaki se conviertieron en las contendientes número uno al Campeonato Goddesses of Stardom, desafiando a BMI2000 por los títulos para la función del Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NEW YEAR DREAM 2026 ~DAY~», 03.01.2026

Shinjuku FACE

478 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. 3 Way Battle: Olympia venció a Momo Kohgo y Kikyo Furusawa (6:59) con un Airplane-Style Facebuster sobre Furusawa.

2. Natsuko Tora, Ruaka y Azusa Inaba vencieron a Ranna Yagami, Kiyoka Kotatsu y Matoi Hamabe (7:52) con un Gaburincho de Inaba sobre Hamabe.

3. HANAKO y Rian vencieron a Bozilla y Akira Kurogane (15:04) con un Backslide de Rian sobre Kurogane.

4. Starlight Kid, Mei Seira y Alex Windsor vencieron a Natsupoi, Saori Anou y Anne Kanaya (14:14) con un Windsor Knot de Windsor sobre Kanaya.

5. Goddesses of Stardom Title Contendership, 3 Way Battle: AZM y Miyu Amasaki vencieron a Hazuki y Koguma y a Sareee y Miku Kanae (14:30) con la Numero Uno de AZM sobre Kanae.

► «New Year Dream 2026» – Tarde

Stardom anunció durante el programa de la tarde que Matoi Hamabe se lesionó durante su combate y no podrá competir en el programa de la noche. Ranna Yagami la reemplazó en la cartelera de la noche.

Tras su victoria en el evento principal, God’s Eye anunció oficialmente su desafío por el Campeonato Artist of Stardom en poder de HATE. El combate ya está confirmado para el segundo evento consecutivo en el Korakuen Hall.

Stardom «STARDOM NEW YEAR DREAM 2026 ~NIGHT~», 03.01.2026

Shinjuku FACE

478 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Rina venció a Anne Kanaya (9:40) con la Hydrangea.

2. Saki Kashima venció a Yuria Hime (1:32) con la Kishikaisei.

3. Saya Iida y Olympia vencieron a Ami Sohrei y Ranna Yagami (10:13) con un Lariat de Iida sobre

Yagami.

4. Alex Windsor y Kikyo Furusawa vencieron a Konami y Fukigen Death★ (8:03) con un Windsor Knot de Windsor sobre Fukigen.

5. Suzu Suzuki, Rina Yamashita y Itsuki Aoki vencieron a Maika, Xena y Waka Tsukiyama (13:18) con la Implant de Yamashita sobre Tsukiyama.

6. Hina, Lady C y Tomoka Inaba vencieron a Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara (20:15) con un Mad Splash de Hina sobre Kurara.