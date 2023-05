Stardom: Resultados “New Blood 8” Tam contra Tam

“New Blood 8” fue el nuevo evento que Stardom presentó de su submarca, donde aparecen luchadoras independientes alternado con el roster principal.

► “New Blood 8”

Nanae Takahashi puso a prueba a Ruaka en una intensa batalla individual, que la recia Takahashi culminó con un Lariat.

KARMA Y Starlight Kid consiguieron la primera defensa del Campeonato de Parejas New Blood respondiendo al reto de HANAKO y Lady C. Tras la lucha, las hermanas Tomoka y Azusa Inaba de JTO desafiaron a la campeonas.

En combate por el Campeonato Future of Stardom, Rina se proclamó como la nueva monarca al imponerse en la lucha que sostuvo contra Ami Sohrei, quien cayó en su cuarta defensa. Rina fue desafiada por Lady C después de ganar el título.

En el turno estelar, Tam Nakano, actual poseedora del Campeonato World of Stardom, derrotó a una falsa Tam Nakano quien la desafió cuando se hizo el anuncio es este evento. La falsa Nakano reveló que es Nao Ishikawa, quien dejó Ice Ribbon en marzo.

Ishikawa llegó al ring caracterizada como Tam Nakano, pero con un cinturón de cartón alrededor de la cintura, en medio de la algarabía del público. Pero además, esta falsa Nakano llegó acompañada de una falsa Natsupoi, que mas tarde se supo que era Yuna Mizumori, para que el ambiente fuera más que caótico.

En el curso de la lucha, la verdadera Nakano hizo todo para que la falsa reconociera su dominio, pero ésta hacía los mismos movimientos, con lo que la primera enfureció y lanzó una recia ofensiva. Al final, la verdadera Tam se impuso con un Tiger Suplex Hold. Ya en backstage se sugirió que en el futuro las Tam puedan hacer equipo, idea que agradó a la verdadera.

Los resultados completos son:

Stardom “NEW BLOOD 8”, 12.05.2023

Shinagawa Intercity Hall

Asistencia: 407 Espectadores

1. Waka Tsukiyama venció a Aya Sakura (6:12) con un Paradise Don.

2. Sister Tag Match: Hanan y Hina vs. Tomoka Inaba y Azusa Inaba – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

3. Suzu Suzuki y Mei Seira vencieron a Mai Sakurai y Chanyota (9:00) con un Tequila Shot de Suzuki sobre Sakurai.

4. Miyu Amasaki Supernova 5 Match Series 4th: Momo Watanabe derrotó a Miyu Amasaki (11:04) con un Hitodenashi Driver.

5. Passion Infusion Match: Nanae Takahashi venció a Ruaka (12:05) con un Lariat.

6. NEW BLOOD Tag Team Title: Starlight Kid y KARMA (c) derrotaron a Lady C y HANAKO (16:29) con un Momo☆Latch de Kid sobre HANAKO defendiendo el título

7. Future of Stardom Title: Rina venció a Ami Sohrei (c) (12:29) con la Hydrangea – conquistando el título.

8. Tam Nakano derrotó a Tam Nakano (Nao Ishikawa) (14:32) con un Tiger Suplex Hold.