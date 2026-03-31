Stardom: Resultados «New Blood 30» Ranna Yagami retiene

«New Blood 30» fue el evento de la serie New Blood de Stardom, que se presentó en el Shin-Kiba 1st RING.

► «New Blood 30»

HANAKO y Echika Miyabi conformaron una poderosa dupla que superó a Hina y Kiyoka Kotatsu.

A continuación, Saki Kashima y Fukigen Death★ se impusieron a Akira Kurogane y Kikyo Furusawa en un rápido duelo de poco más de seis minutos.

En el combate estelar se disputó el Campeonato Future of Stardom, donde Ranna Yagami enfrentó a Aya Sakura. Esta fue la primera defensa del título de Yagami. Luego de un reñido duelo, Yagami logró que su primera defensa por conteo de tres después de conectar un Beat Buster. Tras el combate, Yagami nominó a Honoka, estrella de Pro Wrestling WAVE, como su próxima retadora al título Future of STARDOM. Honoka es la actual campeona de POP de Pure-J.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW BLOOD 30», 25.03.2026

Shin-Kiba 1st RING

284 Espectadores

1. Hanan, Saya Iida y Yuria Hime vencieron a Matoi Hamabe, Anne Kanaya y Ema Maishima (9:57) con un Blockbuster Hold de Hanan sobre Hamabe.

2. Yuna Mizumori y Rian vencieron a Mase Hiiro y Moe Hiiro (12:44) con la Tropicana de Mizumori sobre Moe.

3. HANAKO y Echika Miyabi vencieron a Hina y Kiyoka Kotatsu (13:05) con un Shirasagi Buster de HANAKO sobre Kotatsu.

4. Saki Kashima y Fukigen Death★ vencieron a Akira Kurogane y Kikyo Furusawa (6:34) con un Supapapapaan de Kashima sobre Furusawa.

5. Future of Stardom Title: Ranna Yagami (c) venció a Aya Sakura (14:41) con un Beet Buster defendiendo el título.