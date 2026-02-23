Stardom: Resultados “New Blood 28” Defensa del cetro de parejas

El escenario del TOKYO SQUARE in Itabashi fue sede de «New Blood 28«, la series especial de Stardom para los nuevos talentos de la empresa.

► “New Blood 28”

Empress Nexus Venus (HANAKO y Rian) enfrentaron a Miran y Nanami Hatano sostuvieron una intensa batalla de parejas, que concluyó en empate tras quince minutos de acciones.

Xena dominó a Akira Kurogane en un duelo en mano a mano, donde la jordana fue superior.

Sakurara (Aya Sakura y Sayaka Kurara) lograron defender por primera ocasión el Campeonato de Parejas NEW BLOOD superando a Anne Kanaya y Yuna Mizumori. Sakura aseguró la victoria para su equipo al lograr un pinfall sobre Kanaya.

Los resultados completos son:

Stardom «INITA 1ST ANNIVERSARY VOL. 6 ~ NEW BLOOD 28», 03.02.2026

TOKYO SQUARE in Itabashi

153 Espectadores

1. Hina venció a Kikyo Furusawa (10:59) con un STF.

2. 3 Way Battle: Azusa Inaba venció a Kiyoka Kotatsu y Yuria Hime (5:50) con un Baba Killer #2 sobre Hime.

3. Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Mase Hiiro y Moe Hiiro (14:28) con un Cross Armbreaker de Yagami sobre Mase.

4. HANAKO y Rian vs. Nanami Hatano y Miran finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

5. Xena venció a Akira Kurogane (8:01) con un X-Thunder Drop.

6. NEW BLOOD Tag Team Title: Aya Sakura y Sayaka Kurara (c) vencieron a sobre Yuna Mizumori y Anne Kanaya (15:28) con un German Suplex Hold de Sakura Kanaya defendiendo el título.