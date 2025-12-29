Stardom: Resultados «New Blood 27 X’Mas Night» HANAKO se aferra a su título

«New Blood 27 X’Mas Night» fue el último evento de 2025 que presentó la submarca de Stardom, New Blood.

► «New Blood 27 X’Mas Night»

La sensacional Hina no tuvo problemas para dar cuenta de la independiente Yuki Mashiro en casi diez minutos de acciones.

A continuación, la tercia de campeonas, Aya Sakura, Sayaka Kurara y Yuna Mizumori de Cosmic Angels se impusieron a God’s Eye (Kiyoka Kotatsu y Ranna Yagami) &yikyo Furusawa.

En la estelar, la poderosa HANAKO logró la segunda defensa del Campeonato Future of Stardom ante Rian, quien se esforzó al máximo pero no pudo derrotarla.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW BLOOD 27 X’MAS NIGHT», 25.12.2025

Bellesalle Shibuya First

254 Fans

1. Azusa Inaba y Fukigen Death★ vencieron a Saran y Anne Kanaya (10:38) con un Gaburincho de Inaba sobre Kanaya.

2. Tomoka Inaba venció a Ema Maishima (7:45) con un Just Facelock.

3. Bea Priestley y Yuria Hime vencieron a Itsuki Aoki y Akira Kurogane (10:52) con un BDT de Priestley sobre Kurogane.

4. Hina venció a Yuki Mashiro (9:55) con un Modified Jackhammer.

5. Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Ranna Yagami, Kiyoka Kotatsu y Kikyo Furusawa (14:04) con un Tokimeki Spear de Kurara sobre Furusawa.

6. Future of Stardom Title: HANAKO (c) venció a Rian (12:30) con un JP Coaster defendiendo el título