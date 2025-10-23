Stardom: Resultados «New Blood 25»

El Azalea Taisho Hall de Osaka fue el escenario donde Stardom presentó su función «New Blood 25» donde su talento joven vio acción.

► «New Blood 25»

Stardom confirmó que, lamentablemente, Yuria Hime se perdería New Blood 25 y el evento en Toyohashi del 18 de octubre debido a una lesión sufrida el 16 de octubre en Himeji. Tenía previsto enfrentarse a Yuki Mashiro en un duelo individual en New Blood, pero fue reemplazada por la Campeona High Speed, Mei Seira.

En choque de parejas, God’s Eye (Kiyoka Kotatsu y Ranna Yagami) dominaron a Fukigen Death y Ram Kaicho en poco más de ocho minutos de acciones.

La poderosa Rina Yamashita fue una recia sinodal para la joven Akira Kurogane, quien no pudo evitar caer tras duros castigos.

En el turno principal, Cosmic Angels (Aya Sakura, Sayaka Kurara y Yuna Mizumori) pasaron sobre Empress Nexus Venus (HANAKO, Rian y Waka Tsukiyama. Después del evento principal, Aya Sakura y Sayaka Kurura desafiaron a Rice or Bread por el Campeonato de Parejas New Blood, y HANAKO aceptó el desafío en nombre de ella y de Waka Tsukiyama.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW BLOOD 25», 17.10.2025

Osaka Azalea Taisho Hall

225 Espectadores

1. Ema Maishima venció a Kikyo Furusawa (7:22) con un Single-Leg Crab Hold.

2. Mei Seira venció a Yuki Mashiro (8:07) con una Nagareboshi.

3. Ranna Yagami y Kiyoka Kotatsu vencieron a Fukigen Death★ y Ram Kaichow (8:24) con un Beat Strike de Yagami sobre Fukigen.

4. Rina Yamashita venció a Akira Kurogane (13:58) con un Lariat.

5. Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Waka Tsukiyama, HANAKO y Rian (16:48) con un Tokimeki☆Spear de Kurara sobre Tsukiyama.