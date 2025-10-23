Stardom: Resultados «New Blood 25»

por

El Azalea Taisho Hall de Osaka fue el escenario donde Stardom presentó su función «New Blood 25» donde su talento joven vio acción.

Imagen

► «New Blood 25»

Stardom confirmó que, lamentablemente, Yuria Hime se perdería New Blood 25 y el evento en Toyohashi del 18 de octubre debido a una lesión sufrida el 16 de octubre en Himeji. Tenía previsto enfrentarse a Yuki Mashiro en un duelo individual en New Blood, pero fue reemplazada por la Campeona High Speed, Mei Seira.

En choque de parejas, God’s Eye (Kiyoka Kotatsu y Ranna Yagami) dominaron a Fukigen Death y Ram Kaicho en poco más de ocho minutos de acciones.

Female wrestler in red dress and thigh-high boots mid-kick connects with opponent in gold pants blue top and arm guards grabbing ring ropes head thrown back hair flying in motion blur inside squared wrestling ring with white turnbuckles black padding and steel posts surrounded by blurred audience in arena seats photographers in background near ropes.

La poderosa Rina Yamashita fue una recia sinodal para la joven Akira Kurogane, quien no pudo evitar caer tras duros castigos.

Imagen

En el turno principal, Cosmic Angels (Aya Sakura, Sayaka Kurara y Yuna Mizumori) pasaron sobre Empress Nexus Venus (HANAKO, Rian y Waka Tsukiyama. Después del evento principal, Aya Sakura y Sayaka Kurura desafiaron a Rice or Bread por el Campeonato de Parejas New Blood, y HANAKO aceptó el desafío en nombre de ella y de Waka Tsukiyama.

Imagen

Los resultados completos son:

Stardom «NEW BLOOD 25», 17.10.2025 
Osaka Azalea Taisho Hall
225 Espectadores

1. Ema Maishima venció a Kikyo Furusawa (7:22) con un Single-Leg Crab Hold.
2. Mei Seira venció a Yuki Mashiro (8:07) con una Nagareboshi.
3. Ranna Yagami y Kiyoka Kotatsu vencieron a Fukigen Death★ y Ram Kaichow (8:24) con un Beat Strike de Yagami sobre Fukigen.
4. Rina Yamashita venció a Akira Kurogane (13:58) con un Lariat.
5. Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Waka Tsukiyama, HANAKO y Rian (16:48) con un Tokimeki☆Spear de Kurara sobre Tsukiyama.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos