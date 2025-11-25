Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League» Día 7

La empresa Stardom llegó a Sapporo para la séptima fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League«.

► «Goddesses of Stardom Tag League» Día 7

Saori Anou se ausentó de este show debido a su participación en Big Battle Bonus de OZ Academy en Okinawa.

Siguiendo con el torneo de parejas, Mei Seira y Yuna Mizumori se impusieron a God’s Eye (Hina y Ranna Yagami) para sumar siete unidades.

Siguió la batalla entre HATE (Natsuko Tora y Ruaka) contra Empress Nexus Venus (Rian y Waka Tsukiyama) que ganaron las primeras haciendo valer su condición de campeonas de la categoría.

HANAKO y Megan Bayne ligaron su cuarto triunfo tras superar a STARS (Bea Priestley y Saya Iida).

En la batalla principal, Konami y Rina de HATE obtuvieron seis unidades tras domonar a Ami Sohrei y Lady C.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 16.11.2025

Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo

407 Espectadores

1. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [7] vencieron a Hina y Ranna Yagami [4] (7:50) con un Nagareboshi de Seira sobre Hina.

2. Kaho Kobayashi, Maika Ozaki y YuuRI vencieron a Teotleco, Osita Sumire Natsu (12:24) con un Argentine Backbreaker de Ozaki sobre Natsu.

3. Kohaku y Sayaka Kurara vencieron a Haruka Umesaki y Mizuki Kato (10:44) con un Frog Splash de Kohaku sobre Kato.

4. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [6] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (10:25) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Rian.

5. Yuki Miyazaki y Rina Amikura vencieron a Rina Yamashita y Kikyo Furusawa (12:36) con un Diving Senton de Amikura sobre Furusawa.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [8] vencieron a Saya Iida y Bea Priestley [6] (14:54) con la Shirasagi de HANAKO sobre Iida.

7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Konami y Rina [6] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [2] (14:28) con un Pink♡Devil de Rina sobre Sohrei.

– Goddesses of Stardom Tag League Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]

2. Natsupoi y Saori Anou [6]

-. Natsuko Tora y Ruaka [6]

4. Teotleco y Osita [5]

5. Sareee y Miku Kanae [4]

-. Hina y Ranna Yagami [4]

7. Bozilla y Akira Kurogane [2]

8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:

1. Megan Bayne y HANAKO [8]

2. Syuri y Saki Kashima [6]

-. Saya Iida y Bea Priestley [6]

-. Konami y Rina [6]

5. Aya Sakura y Sayaka Kurara [4]

6. AZM y Miyu Amasaki [2]

-. Ami Sohrei y Lady C [2]

8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]