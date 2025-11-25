Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League» Día 7

La empresa Stardom llegó a Sapporo para la séptima fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League«.
► «Goddesses of Stardom Tag League» Día 7
Saori Anou se ausentó de este show debido a su participación en Big Battle Bonus de OZ Academy en Okinawa.
Siguiendo con el torneo de parejas, Mei Seira y Yuna Mizumori se impusieron a God’s Eye (Hina y Ranna Yagami) para sumar siete unidades.
Siguió la batalla entre HATE (Natsuko Tora y Ruaka) contra Empress Nexus Venus (Rian y Waka Tsukiyama) que ganaron las primeras haciendo valer su condición de campeonas de la categoría.
HANAKO y Megan Bayne ligaron su cuarto triunfo tras superar a STARS (Bea Priestley y Saya Iida).
En la batalla principal, Konami y Rina de HATE obtuvieron seis unidades tras domonar a Ami Sohrei y Lady C.
Los resultados completos son:
Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 16.11.2025
Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo
407 Espectadores
1. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [7] vencieron a Hina y Ranna Yagami [4] (7:50) con un Nagareboshi de Seira sobre Hina.
2. Kaho Kobayashi, Maika Ozaki y YuuRI vencieron a Teotleco, Osita Sumire Natsu (12:24) con un Argentine Backbreaker de Ozaki sobre Natsu.
3. Kohaku y Sayaka Kurara vencieron a Haruka Umesaki y Mizuki Kato (10:44) con un Frog Splash de Kohaku sobre Kato.
4. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [6] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (10:25) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Rian.
5. Yuki Miyazaki y Rina Amikura vencieron a Rina Yamashita y Kikyo Furusawa (12:36) con un Diving Senton de Amikura sobre Furusawa.
6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [8] vencieron a Saya Iida y Bea Priestley [6] (14:54) con la Shirasagi de HANAKO sobre Iida.
7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Konami y Rina [6] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [2] (14:28) con un Pink♡Devil de Rina sobre Sohrei.
– Goddesses of Stardom Tag League Clasificación Parcial:
Red Goddesses:
1. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]
2. Natsupoi y Saori Anou [6]
-. Natsuko Tora y Ruaka [6]
4. Teotleco y Osita [5]
5. Sareee y Miku Kanae [4]
-. Hina y Ranna Yagami [4]
7. Bozilla y Akira Kurogane [2]
8. Waka Tsukiyama y Rian [0]
Blue Goddesses:
1. Megan Bayne y HANAKO [8]
2. Syuri y Saki Kashima [6]
-. Saya Iida y Bea Priestley [6]
-. Konami y Rina [6]
5. Aya Sakura y Sayaka Kurara [4]
6. AZM y Miyu Amasaki [2]
-. Ami Sohrei y Lady C [2]
8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]