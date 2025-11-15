Stardom: Resultados Goddesses of Stardom Tag League Día 3

La tercera fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League» se llevó a cabo en el Kissei Bunka Hall de Nagano a donde Stardom se trasladó.

► «Goddesses of Stardom Tag League» Día 3

Bozilla y Akira Kurogane sumaron sus primeros puntos dominando a Yuna Mizumori y Mei Seira.

Teotleco y Osita ligaron su segundo triunfo dominando a Waka Tsukiyama y Rian sumando cuatro puntos.

Hina y Ranna Yagami consiguieron su primer resultado positivo ante Sareee y Miku Kanae.

La dupla de God’s Eye (Saki Kashima Syuri) siguen con buen paso ya que doblegaron a AZM y Miyu Amasaki, sumando cuatro puntos.

Megan Bayne y HANAKO siguen integrando un poderoso equipo que dio cuenta de Ami Sohrei y Lady C, acumulando cuatro tantos.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 09.11.2025

Kissei Culture Hall

363 Espectadores

1. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane [2] vencieron a Yuna Mizumori y Mei Seira [2] (10:32) con una Sit-Down Powerbomb de Bozilla sobre Seira.

2. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Teotleco y Osita [4] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (7:19) con una Super Patada de Teotleco sobre Tsukiyama.

3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami [2] vencieron a Sareee y Miku Kanae [2] (8:53) con un Modified Jackhammer de Hina sobre Kanae.

4. 3 Way Battle: Saya Iida, Momo Kohgo y Bea Priestley vencieron a Natsupoi, Aya Sakura y Sayaka Kurara und Saya Kamitani, Konami y Rina (13:29) con un Iida Bridge de Iida sobre Konami.

5. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [4] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [2] (10:19) con la Byakko de Syuri sobre Amasaki.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [4] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [0] (13:28) con un JP Coaster de HANAKO sobre Lady C.

– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Natsupoi y Saori Anou [4]

-. Teotleco y Osita [4]

3. Natsuko Tora y Ruaka [2]

-. Yuna Mizumori y Mei Seira [2]

-. Sareee y Miku Kanae [2]

-. Bozilla y Akira Kurogane [2]

-. Hina y Ranna Yagami [2]

8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:

1. Saya Iida y Bea Priestley [4]

-. Syuri y Saki Kashima [4]

-. Megan Bayne y HANAKO [4]

4. Konami y Rina [2]

-. AZM y Miyu Amasaki [2]

6. Ami Sohrei y Lady C [0]

-. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]

-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [0]