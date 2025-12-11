Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Final

Desde el Hamamatsu City General Industrial Exhibition Hall, Stardom llevó a cabo la última fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«.

► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Final

Al inicio de la función, Stardom anunció que Matoi Hamabe, quien estuvo ausente desde que sufrió una lesión de rodilla en enero, y Anne Kanaya, quien estuvo fuera desde abril por una lesión de muñeca, harán su regreso al ring en la siguiente función en el Korakuen Hall.

En primer lugar se realizaron las semifinales del torneo de parejas, Cosmic Angels (Aya Sakura y Sayaka Kurara) se aplicaron a fondo para eliminar a HANAKO y Megan Bayne.

Tras una reñida batalla, HATE (Natsuko Tora y Ruaka) hiceron valer su condición de campeonas de la categoría y dieron cuenta de Mi Vida Loca (Akira Kurogane y Bozilla).

Después de que Waka Tsukiyama venciera a Rina en menos de un minuto, EXV (HANAKO, Waka y Rian) desafiaron oficialmente a HATE por el Campeonato Artist of Stardom para la siguiente función del Korakuen Hall.

Maika hizo una aparición sorpresa, anunciando que se ha recuperado y que tendrá su primer combate en dicho evento.

Luego de la sexta lucha donde se enfrentaron STARS contra God’s Eye, Ami Sourei y Saya Iida comenzaron a discutir, pero Konami intervino y les pintó la cara de blanco. Con esto, anunció que ambas deberían tener un combate y que ella se enfrentaría al ganadora, exponiendo el Campeonato Wonder of Stardom el 29 de diciembre en el Ryogoku Kokugikan.

Natsupoi desafió a Sareee a una lucha individual luego de su lucha en equipos, pero Sareee se negó, afirmando que quería verla demostrar su valía antes de aceptar algún desafío.

En la gran final del torneo, Cosmic Angels (Aya Sakura y Sayaka Kurara) dominaron a HATE (Natsuko Tora y Ruaka) ganando esta competencia. De esta forma, las Campeonas de Parejas NEW BLOOD superaron a las Campeonas de Parejas Goddesses of Stardom. Como dato adicional, Sayaka Kurura se convirtió en la quinta luchadora en ganar tanto el Cinderella Tournament como la Goddesses of Stardom Tag League en el mismo año; igualando el récord de Momo Watanabe (2018), Mayu Iwatani (2015), Arisa Hoshiki (2019) y Hanan (2024).

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 30.11.2025

Hamamatsu City General Industrial Exhibition Hall

1,026 Espectadores – No Vacancy

1. Goddesses of Stardom Tag League – Semifinal: Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Megan Bayne y HANAKO (10:55) con ls Sakuracchi de Sakura sobre HANAKO.

2. Goddesses of Stardom Tag League – Semifinal: Natsuko Tora y Ruaka vencieron a Bozilla y Akira Kurogane (10:30) con un Inside Cradle de Tora sobre Bozilla.

3. Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Konami y Rina (0:57) con un Cradle de Tsukiyama sobre Rina.

4. 3 Way Battle: Suzu Suzuki venció a Lady C y Ema Maishima (4:42) con la Gran Maestro de Tequila sobre Maishima.

5. AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Teotleco, Osita y Kikyo Furusawa (5:09) con la Azumi Sushi de AZM sobre Furusawa.

6. Ami Sohrei, Hina, Tomoka Inaba y Kiyoka Kotatsu vencieron a Saya Iida, Bea Priestley, Momo Kohgo y Yuria Hime (9:24) con un Cross Facelock de Inaba sobre Hime.

7. Natsupoi y Yuna Mizumori vencieron a Sareee y Miku Kanae (9:30) con un Fairing Ring de Natsupoi sobre Kanae.

8. Syuri y Ranna Yagami vencieron a Saya Kamitani y Azusa Inaba (9:44) con la Ryuen de Syuri sobre Inaba.

9. Goddesses of Stardom Tag League – Final: Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Natsuko Tora y Ruaka (17:29) cuando Sakura colocó espladas planas a Tora .