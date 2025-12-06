Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 9

Desde el Iwaki Municipal Gymnasium, Stardom presentó la jornada nueve del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«.
► «Goddesses of Stardom Tag League 2025»
Hina y Ranna Yagami ligaron su tercera victoria ante Bozilla y Akira Kurogane.
Las monarcas Natsuko Tora y Ruaka frenaron el buen paso de Natsupoi y Saori Anou; ambos equipos quedaron empatados con ocho puntos.
Después de derrotar a AZM y Miyu Amasaki y llegar a 10 puntos, Megan Bayne y HANAKO se conviertieron en el primer equipo en avanzar oficialmente a los play-offs.
Ami Sohrei y Lady C consiguieron su tercer triunfo ante Suzu Suzuki y Rina Yamashita, quienes ya están eliminadas del torneo.
En el turno principal, Aya Sakura y Sayaka Kurara sumaron seis unidades tras dominar a Saya Iida y Bea Priestley.
Los resultados completos son:
Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 24.11.2025
Iwaki Municipal Gymnasium
437 Espectadores
1. Saya Kamitani, Konami y Rina vencieron a Teotleco, Osita y Kikyo Furusawa (9:16) con la Buzzsaw Kick de Konami sobre Furusawa.
2. Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Saki Kashima y Momo Kohgo (4:45) con un Aussie Suplex de Tsukiyama sobre Kohgo.
3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami [6] vencieron a Bozilla y Akira Kurogane [4] (9:44) con un Beat Strike de Yagami sobre Kurogane.
4. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [8] vencieron a Natsupoi y Saori Anou [8] (12:10) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Anou.
5. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [10] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [2] (6:59) con un Skyfall de Bayne sobre Amasaki.
6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C [6] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] (11:34) cuando Suzuki recibió el conteo.
7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara [6] vencieron a Saya Iida y Bea Priestley [8] (13:38) con un Prism Capture de Kurara sobre Priestley.
– Goddesses of Stardom Tag League Clasificación Parcial:
Red Goddesses:
1. Natsuko Tora y Ruaka [8]
2. Natsupoi y Saori Anou [8]
3. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]
-. Teotleco y Osita [7]
5. Hina y Ranna Yagami [6]
6. Sareee y Miku Kanae [4]
-. Bozilla y Akira Kurogane [4]
8. Waka Tsukiyama y Rian [0]
Blue Goddesses:
1. Megan Bayne y HANAKO [10]
2. Saya Iida y Bea Priestley [8]
3. Syuri y Saki Kashima [6]
-. Konami y Rina [6]
-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [6]
-. Ami Sohrei y Lady C [6]
7. AZM y Miyu Amasaki [2]
8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]