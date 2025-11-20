Stardom: Resultados Goddesses Of Stardom Tag League 2025 Día 4

Para la cuarta fecha del torneo «Goddesses Of Stardom Tag League 2025«, Stardom se trasladó al Sendai PIT de Miyagi.
► «Goddesses Of Stardom Tag League 2025» Día 4
Natsupoi y Saori Anou obtuvieron su tercer triunfo, esta vez pasando sobre Yuna Mizumori y Mei Seira.
Natsuko Tora y Ruaka de HATE lograron su segunda victoria dominando a Sareee y Miku Kanae en nueve minutos de acciones.
Syuri y Saki Kashima sumaron seis puntos tras imponerse a Konami y Rina. Syuri fue el artífice de la victoria.
Cerrando la jornada, Ami Sohrei y Lady C consiguieron sus primeras unidade de la competencia al superar a Saya Iida y Bea Priestley.
Los resultados completos son:
Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 12.11.2025
Sendai PIT
308 Espectadores
1. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou [6] vencieron a Yuna Mizumori y Mei Seira [2] (11:30) con un Fairy Brinkle de Natsupoi sobre Mizumori.
2. Momo Kohgo y Ranna Yagami vencieron a HANAKO y Rian (8:37) con un Beat Master de Yagami sobre Rian.
3. 3 Way Battle: Miyu Amasaki venció a Saya Kamitani y Waka Tsukiyama (8:39) con la Amanohashidate sobre Tsukiyama.
4. Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Bozilla y Akira Kurogane vencieron a AZM, Aya Sakura, Sayaka Kurara y Kikyo Furusawa (12:44) con un Cross Facelock de Kurogane sobre Furusawa.
5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [4] vencieron a Sareee y Miku Kanae [2] (9:00) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Kanae.
6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [6] vencieron a Konami y Rina [2] (9:21) con la Byakko de Syuri sobre Rina.
7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C [2] vencieron a Saya Iida y Bea Priestley [4] (13:21) con la Raiden Shiku de Sohrei sobre Iida.
– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:
Red Goddesses:
1. Natsupoi y Saori Anou [6]
2. Teotleco y Osita [4]
-. Natsuko Tora y Ruaka [4]
4. Yuna Mizumori y Mei Seira [2]
-. Sareee y Miku Kanae [2]
-. Bozilla y Akira Kurogane [2]
-. Hina y Ranna Yagami [2]
8. Waka Tsukiyama y Rian [0]
Blue Goddesses:
1. Syuri y Saki Kashima [6]
2. Saya Iida y Bea Priestley [4]
-. Megan Bayne y HANAKO [4]
4. Konami y Rina [2]
-. AZM y Miyu Amasaki [2]
-. Ami Sohrei y Lady C [2]
7. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]
-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [0]