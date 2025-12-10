Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 12

Stardom llegó al Osaka Edion Arena para la doceava fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«, donde se definieron los últimos dos equipos semifinalistas.

► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 12

Antes del evento, se anunció que, debido a una lesión sufrida en el KBS Hall, Saki Kashima no podría participar en el evento y, como resultado, su equipo se vio obligado a retirarse del torneo. El equipo compuesto por Saya Iida y Bea Priestley, avanzaría para enfrentarse a Sayakurura en su lugar.

Bozilla y Akira Kurogane se impusieron en la primer lucha de cuartos de final, doblegando a Sareee y Miku Kanae; fue la joven Kurogane quien dio el pase a semifinales a su equipo.

En el segundo duelo de cuartos de final, Cosmic Angels (Aya Sakura y Sayaka Kurara) sorprendieron a STARS (Bea Priestley y Saya Iida) mostrando agilidad y contundencia.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 29.11.2025

Osaka Edion Arena #2

959 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Saya Kamitani y Konami vencieron a Syuri y Saori Anou (7:20) con un Star Crusher de Kamitani sobre Anou.

2. 3 Way Battle: Megan Bayne venció a Hina y Rina (9:04) con una Running Powerbomb sobre Hina.

3. Teotleco y Osita vencieron a Momo Kohgo y Kikyo Furusawa (7:17) con un Swinging Front Necklock de Osita sobre Kohgo.

4. AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Natsupoi, Yuna Mizumori y Ema Maishima (8:37) con Tensei de Amasaki sobre Maishima.

5. HANAKO, Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Ami Sohrei, Lady C y Ranna Yagami (10:33) con una Hanaguruma de Rian sobre Yagami.

6. Special Tag Match: Suzu Suzuki y Rina Yamashita vs. Natsuko Tora y Ruaka – por doble conteo fuera (10:19).

7. Goddesses of Stardom Tag League – Cuartos de Final: Bozilla y Akira Kurogane vencieron a Sareee y Miku Kanae (15:10) con un Half Hatch Suplex Hold de Kurogane sobre Kanae.

8. Goddesses of Stardom Tag League – Cuartos de Final: Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Saya Iida y Bea Priestley (13:38) con la Sakuracchi de Sakura sobre Iida.