Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 11

Stardom llegó al Kyoto KBS Hall para la onceava fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«.

► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 11

Por primera vez, tres equipos de cada bloque avanzarán a los play-offs. El primer clasificado de cada bloque pasará automáticamente a cuartos de final, mientras que el segundo y el tercer clasificado jugarán un play-off, y el ganador también avanzará a cuartos de final.

HATE (Natsuko Tora y Ruaka) consiguieron su sexto triunfo, ahora ante DLM (Osita y Teotleco).

Mi Vida Loca (Rina Yamashita y Suzu Suzuki) ligaron su segundo resultado positivo, contra HATE (Konami y Rina).

El otro equipo de Mi Vida Loca (Akira Kurogane y Bozilla) contabilizó ocho unidades luego de imponerse a Empress Nexus Venus (Rian y Waka Tsukiyama).

Siguió una intensa lucha entre God’s Eye (Saki Kashima y Syuri) contra HANAKO y Megan Bayne que no tuvo definición tras quince minutos de acciones.

Cosmic Angels (Aya Sakura y Sayaka Kurara) lograron su cuarta victoria ante Neo Genesis (AZM y Miyu Amasaki).

En dramático cierre de la fase de grupos, Sareee y Miku Kanae eliminaron a Saori Anou y Natsupoi a pesar de empatar ambos equipos con ocho puntos.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 28.11.2025

Kyoto KBS Hall

518 Espectadores

1. Saya Kamitani venció a Ema Maishima (7:19) con un Crab Hold.

2. 3 Way Battle: Mei Seira venció a Yuna Mizumori y Momo Kohgo (5:44) con la Nagareboshi sobre Mizumori.

3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [12] vencieron a Teotleco y Osita [7] (10:10) con una Death Valley Bomb de Tora sobre Teotleco.

4. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Suzu Suzuki y Rina Yamashita [4] vencieron a Konami y Rina [6] (11:44) con un Tequila Shot de Suzuki sobre Rina.

5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane [8] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (8:53) con un Crossface de Kurogane sobre Rian.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [9] vs. Megan Bayne y HANAKO [11] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara [8] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [4] (10:26) cuando Sakura colocó espaldas planas a AZM.

8. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Sareee y Miku Kanae [8] vencieron a Natsupoi y Saori Anou [8] (12:07) con un Jackknife Hold de Kanae sobre Anou.

– Goddesses of Stardom Tag League Group – Clasificación final:

Red Goddesses:

1. Natsuko Tora y Ruaka [12]*

2. Sareee y Miku Kanae [8]∼

3. Bozilla y Akira Kurogane [8]∼

4. Natsupoi y Saori Anou [8]

5. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]

-. Teotleco y Osita [7]

7. Hina y Ranna Yagami [6]

8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:

1. Megan Bayne y HANAKO [11]*

2. Syuri y Saki Kashima [9]∼

3. Aya Sakura y Sayaka Kurara [8]∼

4. Saya Iida y Bea Priestley [8]

5. Konami y Rina [6]

6. Ami Sohrei y Lady C [6]

7. AZM y Miyu Amasaki [4]

8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [4]

* Avanzan directas a semifinales

∼ Se enfrentan para definir a las semifinalistas