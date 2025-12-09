Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 10

por

Para la décima fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«, Stardom se trasladó al Kanda Myojin Hall de Tokio.

► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 10

HATE (Natsuko Tora &y Ruaka) alcanzaron diez puntos tras dominar a Mei Seira y Yuna Mizumori.

Neo Genesis (AZM y Miyu Amasaki) frenaron el buen paso de God’s Eye (Ami Sourei y Lady C) y los derrotaron para sumar cuatro puntos.

God’s Eye (Saki Kashima y Syuri) se impusieron a Cosmic Angels (Aya Sakura y Sayaka Kurara) para lograr su cuarta victoria.

Miku Kanae y Sareee consiguieron su tercer resultado positivo, esta vez superando a DLM (Osita y Teotleco).

Aunque ya están eliminadas, Mi Vida Loca (Rina Yamashita y Suzu Suzuki) sumaron sus primeras unidades imponiéndose a HANAKO y Megan Bayne que aún mantienen el liderato del grupo.

Bozilla y Akira Kurogane acumularon seis unidade tras dar cuenta de Natsupoi y Saori Anou evitando que alcanzaran la cima del sector.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 26.11.2025
Kanda Myojin Hall
270 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Saya Iida y Momo Kohgo vencieron a Waka Tsukiyama y Rian (9:12) con un Lariat de Iida sobre Rian.
2. Bea Priestley y Kikyo Furusawa vencieron a Ranna Yagami y Ema Maishima (7:53) con un Octopus Hold de Priestley sobre Maishima.
3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [10] vencieron a Yuna Mizumori Mei Seira [7] (6:41) con un Cradle de Ruaka sobre Seira.
4. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: AZM y Miyu Amasaki [4] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [6] (9:55) con la Amanohashidate de Amasaki sobre Sohrei.
5. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [8] vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara [6] (10:21) con la Kishikaisei de Kashima sobre Kurara.
6. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Sareee y Miku Kanae [6] vencieron a Teotleco y Osita [7] (9:27) con un Ground Octopus Hold de Sareee sobre Osita.
7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Suzu Suzuki y Rina Yamashita [2] vencieron a Megan Bayne y HANAKO [10] (13:14) con un Splash Mountain de Yamashita sobre HANAKO.
8. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane [6] vencieron a Natsupoi y Saori Anou [8] (14:32) con una Sit-Down Powerbomb de Bozilla sobre Anou.

– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:
1. Natsuko Tora y Ruaka [10]
2. Natsupoi y Saori Anou [8]
3. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]
-. Teotleco y Osita [7]
5. Hina y Ranna Yagami [6]
-. Sareee y Miku Kanae [6]
-. Bozilla y Akira Kurogane [6]
8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:
1. Megan Bayne y HANAKO [10]
2. Saya Iida y Bea Priestley [8]
-. Syuri y Saki Kashima [8]
4. Konami y Rina [6]
-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [6]
-. Ami Sohrei y Lady C [6]
7. AZM y Miyu Amasaki [4]
8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [2]

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos