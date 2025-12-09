Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 10

Para la décima fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«, Stardom se trasladó al Kanda Myojin Hall de Tokio.
► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 10
HATE (Natsuko Tora &y Ruaka) alcanzaron diez puntos tras dominar a Mei Seira y Yuna Mizumori.
Neo Genesis (AZM y Miyu Amasaki) frenaron el buen paso de God’s Eye (Ami Sourei y Lady C) y los derrotaron para sumar cuatro puntos.
God’s Eye (Saki Kashima y Syuri) se impusieron a Cosmic Angels (Aya Sakura y Sayaka Kurara) para lograr su cuarta victoria.
Miku Kanae y Sareee consiguieron su tercer resultado positivo, esta vez superando a DLM (Osita y Teotleco).
Aunque ya están eliminadas, Mi Vida Loca (Rina Yamashita y Suzu Suzuki) sumaron sus primeras unidades imponiéndose a HANAKO y Megan Bayne que aún mantienen el liderato del grupo.
Bozilla y Akira Kurogane acumularon seis unidade tras dar cuenta de Natsupoi y Saori Anou evitando que alcanzaran la cima del sector.
Los resultados completos son:
Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 26.11.2025
Kanda Myojin Hall
270 Espectadores – Super No Vacancy Full House
1. Saya Iida y Momo Kohgo vencieron a Waka Tsukiyama y Rian (9:12) con un Lariat de Iida sobre Rian.
2. Bea Priestley y Kikyo Furusawa vencieron a Ranna Yagami y Ema Maishima (7:53) con un Octopus Hold de Priestley sobre Maishima.
3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [10] vencieron a Yuna Mizumori Mei Seira [7] (6:41) con un Cradle de Ruaka sobre Seira.
4. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: AZM y Miyu Amasaki [4] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [6] (9:55) con la Amanohashidate de Amasaki sobre Sohrei.
5. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [8] vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara [6] (10:21) con la Kishikaisei de Kashima sobre Kurara.
6. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Sareee y Miku Kanae [6] vencieron a Teotleco y Osita [7] (9:27) con un Ground Octopus Hold de Sareee sobre Osita.
7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Suzu Suzuki y Rina Yamashita [2] vencieron a Megan Bayne y HANAKO [10] (13:14) con un Splash Mountain de Yamashita sobre HANAKO.
8. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane [6] vencieron a Natsupoi y Saori Anou [8] (14:32) con una Sit-Down Powerbomb de Bozilla sobre Anou.
– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:
Red Goddesses:
1. Natsuko Tora y Ruaka [10]
2. Natsupoi y Saori Anou [8]
3. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]
-. Teotleco y Osita [7]
5. Hina y Ranna Yagami [6]
-. Sareee y Miku Kanae [6]
-. Bozilla y Akira Kurogane [6]
8. Waka Tsukiyama y Rian [0]
Blue Goddesses:
1. Megan Bayne y HANAKO [10]
2. Saya Iida y Bea Priestley [8]
-. Syuri y Saki Kashima [8]
4. Konami y Rina [6]
-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [6]
-. Ami Sohrei y Lady C [6]
7. AZM y Miyu Amasaki [4]
8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [2]