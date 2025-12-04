Stardom: Resultados «Goddesses of Stardom 2025» Día 8

Stardom llegó al Big Palette Fukushima en Koriyama para la octava jornada del torneo «Goddesses of Stardom 2025«.

► «Goddesses of Stardom 2025» Día 8

Teotleco y Osita no tuvieron problemas para dominar a Hina y Ranna Yagami y acumularon siete unidades.

Bea Priestley y Saya Iida consiguieron su cuarto resultado positivo ante HATE (Konami y Rina), lo que les permitió alcanzar la cima de su sector.

Akira Kurogane y Bozilla de Mi Vida Loca no tuvieron contemplaciones contra Natsuko Tora y Ruaka de HATE sumando cuatro unidades.

Natsupoi y Saori Anou se fueron a la cabeza de su grupo tras su cuarta victoria, esta vez ante Empress Nexus Venus (Rian y Waka Tsukiyama).

Cerrando la jornada, se dio un choque entre integrantes de God’s Eye; Ami Sourei y Lady C doblegaron a Saki Kashima y Syuri.

Una combinación de su propia derrota ante Dos Locas de México y la victoria de SaoriPoi sobre Waka Tsukiyama y Rian, significó que Hina y Ranna Yagami se convirtieran en el segundo equipo eliminado del Grupo Red Goddesses.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 23.11.2025

Fukushima Big Palette

536 Espectadores

1. Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki (8:36) con una Supergirl de Mizumori sobre Seira.

2. HANAKO y Momo Kohgo vencieron a Saya Kamitani y Kikyo Furusawa (8:28) con un Brainbuster de HANAKO sobre Furusawa.

3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Teotleco y Osita [7] vencieron a Hina y Ranna Yagami [4] (8:49) con un Kakaekomi Crab Hold de Teotleco sobre Yagami.

4. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley [8] vencieron a Konami y Rina [6] (11:37) con un Plan Bea de Priestley sobre Rina.

5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane [4] vencieron a Natsuko Tora y Ruaka [6] (10:00) con un Piledriver de Bozilla sobre Tora.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou [8] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (10:32) con un Fairial Gift de Natsupoi sobre Rian.

7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C [4] vencieron a Syuri y Saki Kashima [6] (12:54) con la Raiden Shiku de Sohrei sobre Syuri.

– Goddesses of Stardom Tag League Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Natsupoi y Saori Anou [8]

2. Yuna Mizumori y Mei Seira [7]

-. Teotleco y Osita [7]

4. Natsuko Tora y Ruaka [6]

5. Sareee y Miku Kanae [4]

-. Hina y Ranna Yagami [4]

-. Bozilla y Akira Kurogane [4]

8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:

1. Megan Bayne y HANAKO [8]

-. Saya Iida y Bea Priestley [8]

3. Syuri y Saki Kashima [6]

-. Konami y Rina [6]

5. Aya Sakura y Sayaka Kurara [4]

-. Ami Sohrei y Lady C [4]

7. AZM y Miyu Amasaki [2]

8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]