Stardom: Resultados Goddesses of Stadom Tag League Día 2

La empresa femenina Stardom realizó la segunda fecha del torneo «Goddesses of Stadom Tag League» desde el G Messe Gunma Main Hall, con seis luchas más de la fase de grupos.

► Goddesses of Stadom Tag League Día 2

Megan Bayne y HANAKO conformaron un poderoso equipo que inició con pie derecho, sometiendo a Aya Sakura y Sayaka Kurara.

Sareee y Miku Kanae sumaron sus primeros puntos dominando a Waka Tsukiyama y Rian en casi nueve minutos de acciones.

A continuación, Teotleco y Osita se repusieron del descalabro de la fecha inaugural, triunfando ante Bozilla y Akira Kurogane.

Saya Iida y Bea Priestley ligaron su segundo triunfo, esta vez dominando a Syuri y Saki Kashima.

AZM y Miyu Amasaki consiguieron su primer resultado positivo ante Suzu Suzuki y Rina Yamashita de Mi Vida Loca.

En el turno estelar, Natsupoi y Saori Anou lograorn su segunda victoria tras dominar a Hina y Ranna Yagami. Anou dio el triunfo a su dupla con un espectacular German Suplex Hold sobre Yagami.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 08.11.2025

G Messe Gunma Main Hall

675 Espectadores

1. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [2] vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara [0] (10:12) con una Running Powerbomb de Bayne sobre Kurara.

2. Ruaka, Rina y Ram Kaichow vencieron a Yuna Mizumori, Mei Seira y Momo Kohgo (9:53) con un Pink♡Devil de Rina sobre Kohgo.

3. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Sareee y Miku Kanae [2] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (8:55) con un German Suplex Hold de Kanae sobre Rian.

4. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Teotleco y Osita [2] vencieron a Bozilla y Akira Kurogane [0] (8:11) con un Doujime Sleeper Hold de Osita sobre Kurogane.

5. Ami Sohrei, Lady C y Kikyo Furusawa vencieron a Saya Kamitani, Konami y Natsuko Tora (9:51) con un Raiden Shiku de Sohrei sobre Konami.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley [4] vencieron a Syuri y Saki Kashima [2] (9:00) con un Iida Bridge de Iida sobre Kashima.

7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: AZM y Miyu Amasaki [2] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] (7:41) con una Azumi Sushi de AZM sobre Suzuki.

8. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou [4] vencieron a Hina y Ranna Yagami [0] (11:58) con un German Suplex Hold de Anou sobre Yagami.

– Goddesses of Stardom Tag League Standings:

Red Goddesses:

1. Natsupoi y Saori Anou [4]

2. Natsuko Tora y Ruaka [2]

-. Yuna Mizumori y Mei Seira [2]

-. Teotleco y Osita [2]

-. Sareee y Miku Kanae [2]

6. Waka Tsukiyama y Rian [0]

-. Bozilla y Akira Kurogane [0]

-. Hina y Ranna Yagami [0]

Blue Goddesses:

1. Saya Iida y Bea Priestley [4]

2. Konami y Rina [2]

-. Syuri y Saki Kashima [2]

-. Megan Bayne y HANAKO [2]

-. AZM y Miyu Amasaki [2]

6. Ami Sohrei y Lady C

7. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]

-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [0]