Stardom: Resultados «Founding 15th Anniversary Celebration»

«Founding 15th Anniversary Celebration» fue la función con la que Stardom reapareción en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Founding 15th Anniversary Celebration»

Sigue la confrontación entre las agrupaciones de Empress Nexus Venus y MI Vida Loca y en esta ocasión todas las integrantes se enfrentaron en una emocionante batalla de eliminación, donde las involucradas mostraton lo mejor de su arsenal. Una a una fueron eliminándose hasta que Rina Yamashita y Maika quedaron al final para definir el encuentro, pero ambas cayeron del ring, por lo que se decretó un empate.

El evento principal fue un gran combate en equipos de tercias que vio a SayaKamitani formar equipo con la Campeona Wonder of STARDOM Konami y Rina mientras se enfrentaban a Starlight Kid, la Campeona Femenina de IWGP y NJPW STRONG, Syuri y Ami Sohrei. Este fue el choque preliminar final entre la campeona Saya Kamitani y la retadora Starlight Kid, quienes se enfrentarán por el Campeonato Mundial de Stardom. Fue un combate intenso que terminó con una victoria completa para Kamitani, quien cubrió a Kid directamente, pero después del combate, realizó el impactante y violento movimiento de arrancarle la máscara a Kid, para humillarla aún más.

Los resultados completos son:

Stardom «FOUNDING 15TH ANNIVERSARY CELEBRATION ~ STARDOM SUPREME FIGHT IN KORAKUEN 2026», 31.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,332 Espectadores

1. Maki Itoh, Yuna Mizumori y Sayaka Kurara venció a vencieron a Aya Sakura, Saki Kashima y Ranna Yagami (10:57) con un Tokimeki Spear de Kurara sobre Yagami.

2. Hina y Tomoka Inaba vencieron a Natsupoi y Saori Anou (9:57) con un Gedo Clutch de Hina sobre Anou.

3. Sareee venció a Kikyo Furusawa (8:11) con un Ground Octopus Hold.

4. AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Hazuki, Anne Kanaya y Fuwa-chan (10:58) con un Diving Footstomp de AZM sobre Fuwa.

5. Hanan, Saya Iida, Momo Kohgo y Yuria Hime vencieron a Natsuko Tora, Ruaka, Fukigen Death★ y Azusa Inaba (8:23) con la Iidabashi de Iida sobre Fukigen.

6. Unit Opposition War E neXus V vs. Mi Vida Loca Elimination Rule: Maika, HANAKO, Xena, Waka Tsukiyama y Rian vs. Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane – finalizó en empate (19:07).

1) HANAKO eliminó a Suzu Suzuki (2:20) con una Big Boot.

2) Akira Kurogane lanzó a Rian por encima de la tercera cuerda (4:54).

3) Xena eliminó a Akira Kurogane (6:04) con un Thy aerstruck.

4) Rina Yamashita eliminó a Xena (11:01) con un Cradle.

5) Rina Yamashita eliminó a Waka Tsukiyama (12:19) con la Implant.

6) Itsuki Aoki eliminó a HANAKO (14:30) con un Dust Ring Shiki.

7) Itsuki Aoki cayó por encima de la tercera cuerda (16:13).

8) Rina Yamashita y Maika cayeron por encima de la tercera cuerda (19:07).

7. Saya Kamitani, Konami y Rina vencieron a Syuri, Starlight Kid y Ami Sohrei (18:15) con un Star Crusher de Kamitani sobre Kid.