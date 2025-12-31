Stardom: Resultados «Dream Queendom 2025» Saya Kamitani y el dominio de HATE

Stardom presentó su función más grande del año, «Dream Queendom 2025» en el recinto del Ryogoku Kokugikan que lució pletórico; este fue el segundo evento de mayor asistencia en la historia de la empresa.

► «Dream Queendom 2025»

Luego de dos meses fuera por una lesión, Starlight Kid retornó al lado de AZM para imponerse a la dupla de Syuri y Tomoka Inaba.

Fuwa-chan tuvo su redebut ante Hazuki; a pesar de la derrota, la influencer y luchadora mostró un gran espíritu combativo y tuvo buenos momentos luchísticos.

Sareee ganó el duelo entre las mejores amigas. Natsupoi, entre lágrimas, aseguró que no volverán a verla con la guardia baja.

El equipo HATE, conformado por Natsuko Tora y Ruaka, concretó la tercera defensa del Campeonato Goddesses of Stardom contra las ganadoras del torneo Goddesses of Stardom Tag League y Campeonas de Parejas New Blood, Aya Sakura y Sayaka Kurara. El combate finalizó tras casi 20 minutos de acción, cuando Ruaka cubrió a Sakura con un Suplex Alemán estilo Daruma. BMI2000 retuvo sus cinturones, mientras que HATE arrasó y demostró su dominio.

Siguiendo con la gran noche para HATE, Konami defendió con éxito el Campeonato Wonder of Stardom contra la contendiente número uno, Saya Iida. En su primera defensa del Cinturón Blanco, Konami sometió a Saya Iida con un Final Lancer. Al término de la lucha, subió al ring Rina, su compañera en HATA quien momento antes ganó la Campal de Nochevieja y desafió a Konami.

En el turno principal se enfrentaron Saya Kamitani y Saori Anou. Kamitani logró tener en su poder el Campeonato World of Stardom durante un año, con lo que sigue haciendo historia. Fue un combate durísimo, donde Anou mostró valentía y llevó a la monarca al límite. En un momento dado, ambas intentaron estrangularse con una cadena, lo que dio dramatismo a las acciones.

Pero poco a poco, Kamitani estableció su dominio y fue contundente al finiquitar el duelo para asegurar su octava defensa. Tras celebrar el resultado, Saya Kamitani recibió el desafió de Starlight Kid.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM DREAM QUEENDOM 2025», 29.12.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

6,563 Fans – Super No Vacancy Full House

0. Ema Maishima y Kikyo Furusawa vencieron a Matoi Hamabe y Anne Kanaya (10:46) con un Crab Hold de Maishima sobre Kanaya.

1. Starlight Kid y AZM vencieron a Syuri y Tomoka Inaba (12:42) con un Moonsault Press de Kid sobre Inaba.

2. New Year’s Eve Stardom Rumble: Rina venció a Miyu Amasaki con un Pink♡Devil (36:25). Orden de eliminación: Rian, Akira Kurogane, Azusa Inaba , Koguma, Ranna Yagami, Kiyoka Kotatsu, Momo Kohgo, Mei Seira, Yuna Mizumori, Fukigen Death★, Waka Tsukiyama, Ami Sohrei, Olympia , Lady C, Saki Kashima, Bea Priestley, Yuria Hime, Yuzuki Aikawa, Hina y Miyu Amasaki.

3. Maika, Megan Bayne , Xena y HANAKO vs. Suzu Suzuki, Bozilla, Rina Yamashita y Itsuki Aoki – finalizó en doble conteo fuera (16:27).

4. Fuwa-chan Re-Debut Match: Hazuki venció a Fuwa-chan (11:33) con un Diving Senton.

5. Special Singles Match: Sareee venció a Natsupoi (18:20) con un Wrist-Clutch Uranage.

6. Goddesses of Stardom Title: Natsuko Tora y Ruaka (c) vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara (19:58) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Sakura defendiendo el título

7. Wonder of Stardom Title: Konami (c) venció a Saya Iida (20:34) con un Final Lancer defendiendo el título.

8. World of Stardom Title: Saya Kamitani (c) venció a Saori Anou (22:40) con un Revolution-Style Star Crusher defendiendo el título.