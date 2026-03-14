Stardom: Resultados «Cinderella Tournament 2026» Listas las semifinales

Stardom regresó al Korakuen Hall para la fase de cuartos de final del «Cinderella Tournament 2026«, donde además se expuso un campeonato.

► «Cinderella Tournament 2026»

En la primera lucha de cuartos de final, Hanan se enfrentó a Maki Itoh. Itoh luchó con ahínco, pero sucumbió ante la superioridad de Hanan.

En el siguiente combate eliminatorio, Aya Sakura se enfrentó a Rian. Ésta esperaba seguir con su buena fortuna luego de eliminar a Yuna Mizumori y a Natsupoi. Sin embargo, Rian flaqueó ante las patadas y finalmente fue inmovilizada con un suplex alemán. Sakura avanzó a las semifinales con la mira puesta en la revancha.

A mitad del evento, HANAKO respondió al desafío que hizo Yuria Hime y defendió por cuarta vez el Campeonato Future of Stardom. Tras el combate, HANAKO recibió el desafío de Ranna Yagami.

Rina acabó con las esperanzas de Sayaka Kurara de ganar el Cinderella Tournament por segundo año consecutivo, con un Gory Special que selló la victoria y le aseguró el pase a las semifinales.

En el último choque de cuartos de final, Hina se enfrentó a Miyu Amasaki. Tras una reñida batalla, Amasaki logró alzarse con la victoria, asegurando así el último puesto.

Los resultados completos son:

Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ Cuartos de FINAL», 11.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,164 Espectadores

1. Starlight Kid, Mei Seira, Maika, Xena, India Sioux y Tabata vencieron a Hazuki, Saori Anou, Yuna Mizumori, Anne Kanaya, Kikyo Furusawa y Fuwa-chan (7:56) con la Viva Mexico! de Seira sobre Kanaya.

2. Suzu Suzuki, Rina Yamashita y Akira Kurogane vencieron a Saya Iida, Bea Priestley y Momo Kohgo (8:38) con un Tequila Shot de Suzuki sobre Kohgo.

3. Ami Sohrei, Saki Kashima, Lady C, Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Konami, Natsuko Tora, Ruaka, Azusa Inaba y Fukigen Death★ (8:14) con un Beet Buster de Yagami sobre Fukigen.

4. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Hanan venció a Maki Itoh (11:22) con la Seventeen.

5. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Aya Sakura venció a Rian (13:17) con un German Suplex Hold.

6. Future of Stardom Title: HANAKO (c) venció a Yuria Hime (12:03) con un JP Coaster defendiendo el título

7. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Rina venció a Sayaka Kurara (15:14) con un Reverse Gori Special Bomb.

8. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Miyu Amasaki venció a Hina (14:39) con la Tensei.