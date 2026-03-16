Stardom: Resultados «Cinderella Tournament 2026» Hanan es la ganadora

Teniendo como sede el Yokohama Budokan, Stardom presentó la jornada conclusiva del «Cinderella Tournament 2026«.

► «Cinderella Tournament 2026»

Al inicio del evento se llevaron a cabo las semifinales del torneo. En la primera de ellas, Hanan se impuso a Aya Sakura.

A continuación, Rina doblegó a Miyu Amasaki. Esta fue la segunda ocasión consecutiva que Rina llegó a la instancia final.

Ranna Yagami derrotó a HANAKO para convertirse en la nueva Campeona Future of Stardon; HANAKO cayó en su quinta defensa.

La mexicana India Sioux se apoderó del Campeonato Femenino CMLL-Japón tras imponerse a Hazuki quien expuso el cetro por tercera vez.

En la final, Hanan, la ganadora de 2024, se enfrentó a Rina en el combate para determinar quién se alzaría con la victoria. Rina participó en su segunda final consecutiva, tras haber perdido contra Sayaka Kurara en el torneo del año anterior.

Hanan y Rina lucharon con gran intensidad en la final, ejecutando potentes movimientos ofensivos y demostrando una enorme valentía y coraje en su afán por la victoria. Finalmente, Hanan, a los 22 minutos, logró una llave de pin-hold con agarre de muñeca, poniendo fin al combate y alzándose con el triunfo.

Tras el combate, el presidente Taro Okada le entregó a Hanan el trofeo. Hanan declaró que aprovecharía su victoria en el torneo para desafiar a Konami por el Campeonato Wonder of Stardom. Mientras Hanan salía, Konami apareció y la atacó arruinando la celebración. Konami procedió a rociarle pintura en la cara para enviarle un mensaje a Hanan.

En la estelar, Natsupoi y Sayaka Kurara derrotaron a Saya Kamitani y Konami. Kurara cubrió a Kamitani tras aplicarle un Violent Screwdriver, dándole la victoria a su equipo. Kurara, quien llevaba tiempo intentando que Kamitani expusiera el Campeonato World of Stardom contra ella, finalmente logró que la campeona aceptara el reto, pero con una condición. Kurara aceptó poner en juego la existencia de Cosmic Angels. Ambas se enfrentarán en un duelo crucial el 26 de abril en el Yokohama Arena.

Los resultados completos son:

Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ FINAL», 15.03.2026

Yokohama Budokan

1,857 Espectadores

1. Cinderella Tournament – Semifinal: Hanan venció a Aya Sakura (11:42) con un Backdrop Hold.

2. Cinderella Tournament – Semifinal: Rina venció a Miyu Amasaki (13:53) con la Hydrangea.

3. Syuri, Saki Kashima, Rina Yamashita y Itsuki Aoki vencieron a Maki Itoh, Rian, Kikyo Furusawa y Kiyoka Kotatsu (5:31) cuando Kashima colocó espaldas plana a Furusawa.

4. Saya Iida, Bea Priestley, Momo Kohgo, Yuria Hime y Fuwa-chan vencieron a Maika, Saori Anou, Yuna Mizumori, Xena y Anne Kanaya (10:27) con un Lariat de Iida sobre Kanaya.

5. Sareee y Takumi Iroha vencieron a Suzu Suzuki y Akira Kurogane (10:43) con un Jackknife Hold de Sareee sobre Kurogane.

6. Future of Stardom Title: Ranna Yagami venció a HANAKO (c) (11:49) con un Beat Strike – conquistando el título.

7. 3 Way Battle: Starlight Kid, AZM, Mei Seira y Tabata vencieron a Ami Sohrei, Lady C, Tomoka Inaba y Hina y a Natsuko Tora, Ruaka, Azusa Inaba y Fukigen Death★ (5:59) con la Azumi Sushi de AZM sobre Tora.

8. CMLL Japan Women’s Title: India Sioux venció a Hazuki (c) (15:16) con La Rosa – conquistando el título.

9. Cinderella Tournament – Final: Hanan venció a Rina (22:00) con un Wrist-Clutch Backdrop Hold.

10. Natsupoi y Sayaka Kurara vencieron a Saya Kamitani y Konami (12:52) con un Violet Screwdriver de Kurara sobre Kamitani.