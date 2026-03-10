Stardom: Resultados «Cinderella Tournament 2026» Día 2

En Aichi se enfrentaron las 16 luchadoras restantes de la primera ronda del «Cinderella Tournament 2026» de Stardom, en su segundo día de competencia.

► «Cinderella Tournament 2026» Día 2

Tomoka Inaba derrotó a Anne Kanaya en el primer encuentro, demostrando un dominio pleno.

Azusa Inaba, la menor de las hermanas, se impuso a Lady C en el segundo duelo de la jornada.

Saya Iida se enfrentó a Kiyoka Kotatsu en el cuadro. A pesar de la capacidad de golpeo de Kotatsu, la poderosa Iida se impuso dándole una recia lección.

En el siguiente combate, Hina se enfrentó a Xena. Tras fracasar recientemente en su intento de retar a Konami por el Campeonato Wonder of Stardom, Hina volvió a la senda de la victoria, logrando un roll-up sobre Xena para avanzar a la segunda ronda

Miyu Amasaki se enfrentó a Rina Yamashita; aunque Yamashita lució brillante en los primeros minutos del combate, cometió un error crítico. Subió a la tercera cuerda, lo que permitió a Amasaki empujarla y tirarla fuera del ring. Debido a que el torneo incluía eliminatorias por encima de la tercera cuerda, Amasaki se alzó con la victoria eliminando a una oponente muy peligrosa.

Sayaka Kurara y Saki Kashima se enfrentaron en el siguiente enfrentamiento. Tras un recio intercambio, fue Kurara quien terminó imponiéndose.

Tras fracasar en su intento de retar a HANAKO por el Campeonato Future os Stardom, Akira Kurogane buscaba recuperar su impulso en la primera ronda contra Rina. Sin embargo, Rina resistió y avanzó a la segunda fase.

El evento principal Bea Priestley enfrentó a Ami Sohrei por el último puesto para la segunda ronda. Sohrei salió triunfante tras un reñido duelo.

Los resultados completos son:

Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ OPENING DAY 2», 07.03.2026

Aichi Chunichi Hall

560 Espectadores

1. Cinderella Tournament – Round 1: Tomoka Inaba venció a Anne Kanaya (7:12) con un Teya Tomoka Hold.

2. Cinderella Tournament – Round 1: Azusa Inaba venció a Lady C (8:07) con la Baba Killer #2.

3. Cinderella Tournament – Round 1: Saya Iida venció a Kiyoka Kotatsu (7:25) con un Giant Killer.

4. Cinderella Tournament – Round 1: Hina venció a Xena (10:32) con un Gedo Clutch.

5. Cinderella Tournament – Round 1: Miyu Amasaki venció a Rina Yamashita (6:40) lanzándola por encima de la tercera cuerda.

6. Cinderella Tournament – Round 1: Sayaka Kurara venció a Saki Kashima (6:46) con un Kishikaisei Cutback.

7. Cinderella Tournament – Round 1: Rina venció a Akira Kurogane (12:37) con un Pink♡Devil.

8. Cinderella Tournament – Round 1: Ami Sohrei venció a Bea Priestley (11:28) con la Raiden Shiku.