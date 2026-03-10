Stardom: Resultados «Cinderella Tournament 2026» Día 2

por

En Aichi  se enfrentaron las 16 luchadoras restantes de la primera ronda del «Cinderella Tournament 2026» de Stardom, en su segundo día de competencia.

Imagen

► «Cinderella Tournament 2026» Día 2

Tomoka Inaba derrotó a Anne Kanaya en el primer encuentro, demostrando un dominio pleno.

Imagen

Azusa Inaba, la menor de las hermanas, se impuso a Lady C en el segundo duelo de la jornada.

Imagen

Saya Iida se enfrentó a Kiyoka Kotatsu en el cuadro. A pesar de la capacidad de golpeo de Kotatsu, la poderosa Iida se impuso dándole una recia lección.

Imagen

 

En el siguiente combate, Hina se enfrentó a Xena. Tras fracasar recientemente en su intento de retar a Konami por el Campeonato Wonder of Stardom, Hina volvió a la senda de la victoria, logrando un roll-up sobre Xena para avanzar a la segunda ronda

Imagen

Miyu Amasaki se enfrentó a Rina Yamashita; aunque Yamashita lució brillante en los primeros minutos del combate, cometió un error crítico. Subió a la tercera cuerda, lo que permitió a Amasaki empujarla y tirarla fuera del ring. Debido a que el torneo incluía eliminatorias por encima de la tercera cuerda, Amasaki se alzó con la victoria eliminando a una oponente muy peligrosa.

Imagen

Sayaka Kurara y Saki Kashima se enfrentaron en el siguiente enfrentamiento. Tras un recio intercambio, fue Kurara quien terminó imponiéndose.

Imagen

Tras fracasar en su intento de retar a HANAKO por el Campeonato Future os Stardom, Akira Kurogane buscaba recuperar su impulso en la primera ronda contra Rina. Sin embargo, Rina resistió y avanzó a la segunda fase.

Imagen

El evento principal Bea Priestley enfrentó a Ami Sohrei por el último puesto para la segunda ronda. Sohrei salió triunfante tras un reñido duelo.

Imagen

Los resultados completos son:

Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ OPENING DAY 2», 07.03.2026
Aichi Chunichi Hall
560 Espectadores 

1. Cinderella Tournament – Round 1: Tomoka Inaba venció a Anne Kanaya (7:12) con un Teya Tomoka Hold.
2. Cinderella Tournament – Round 1: Azusa Inaba venció a Lady C (8:07) con la Baba Killer #2.
3. Cinderella Tournament – Round 1: Saya Iida venció a Kiyoka Kotatsu (7:25) con un Giant Killer.
4. Cinderella Tournament – Round 1: Hina venció a Xena (10:32) con un Gedo Clutch.
5. Cinderella Tournament – Round 1: Miyu Amasaki venció a Rina Yamashita (6:40) lanzándola por encima de la tercera cuerda.
6. Cinderella Tournament – Round 1: Sayaka Kurara venció a Saki Kashima (6:46) con un Kishikaisei Cutback.
7. Cinderella Tournament – Round 1: Rina venció a Akira Kurogane (12:37) con un Pink♡Devil.
8. Cinderella Tournament – Round 1: Ami Sohrei venció a Bea Priestley (11:28) con la Raiden Shiku.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos