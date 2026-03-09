Stardom: Resultados «Cinderella Tournament 2026» Arranca el torneo

Desde el Aichi Chunichi Hall, Stardom dio comienzo a su magno torneo anual de eliminación directa «Cinderella Tournament 2026«.

► «Cinderella Tournament 2026»

Iniciaron las acciones con una sorpresa, ya que la Campeona High Speed, Yuna Mizumori, fue eliminada del torneo por Rian, quien anunció que va tras ese cinturón.

Aya Sakura llegó al ring lista para enfrentarse a Fukigen Death. Sakura aseguró su pase a la siguiente ronda con un Suplex Alemán perfecto, logrando la victoria.

La destreza de Ranna Yagami con las patadas fue demasiado para Waka Tsukiyama, quien lució frustrada por el resultado.

Natsupoi obtuvo una victoria por sumisión, obligando a Tabata a rendirse ante el Poi Lock; de esta manera la representante del CMLL quedó fuera.

La Campeona Future of Stardom, HANAKO, se enfrentó a Yuria Hime. El encuentro se extendió al ringside, con ambas golpeándose en el suelo. Cuando el árbitro se acercaba a la cuenta de 20, Hime intentó regresar al ring. Sin embargo, HANAKO se aferró a su pierna, deteniendo a Hime, pero a costa de un doble conteo fuera. Como resultado, ambas mujeres quedaron eliminadas del torneo.

Maki Itoh se enfrentó a Kikyo Furusawa. Aunque no estaban entusiasmados por enfrentarse, al ser compañeras de facción, no dudaron en competir por llegar a la segunda ronda del torneo. Itoh obligó a Furusawa a rendirse con un Itoh Deluxe. A pesar de la reñida batalla, ambas se abrazaron al término de la lucha.

Saori Anou se enfrentó a Fuwa-chan en lo que rápidamente se convirtió en un intenso combate. Fuwa-chan atacó a Anou mientras aún hacía su entrada, iniciando las hostilidades. Este combate fue el segundo de la noche en terminar en doble descalificación. Tras luchar por encima de las cuerdas superiores hasta el borde del ring, Fuwa-chan derribó a Anou al ringside con un suplex. Ambas mujeres fueron eliminadas del torneo, pero continuaron golpeándose en el ringside y en la parte trasera.

En el turno principal, Hanan se enfrentó a su compañera de STARS, Momo Kohgo. A pesar de los esfuerzos de Kohgo, no logró vencer a su aliada, y Hanan logró la victoria tras golpear a Kohgo con un Backdrop Hold.

Los resultados completos son:

Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ OPENING DAY 1», 06.03.2026

Aichi Chunichi Hall

560 Espectadores

1. Cinderella Tournament – Round 1: Rian venció a Yuna Mizumori (7:44) por Pinfall.

2. Cinderella Tournament – Round 1: Aya Sakura venció a Fukigen Death★ (4:47) con un German Suplex Hold.

3. Cinderella Tournament – Round 1: Ranna Yagami venció a Waka Tsukiyama (7:15) con un Beet Buster.

4. Cinderella Tournament – Round 1: Natsupoi venció a Tabata (8:45) con un Poi Lock.

5. Cinderella Tournament – Round 1: HANAKO vs. Yuria Hime – finalizó en doble conteo fuera (9:59).

6. Cinderella Tournament – Round 1: Maki Itoh venció a Kikyo Furusawa (13:07) con un Itoh Deluxe.

7. Cinderella Tournament – Round 1: Saori Anou vs. Fuwa-chan – finalizó en doble conteo fuera (10:56).

8. Cinderella Tournament – Round 1: Hanan venció a Momo Kohgo (11:37) con un Backdrop Hold.

.