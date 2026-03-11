Stardom: Resultados «Cinderella Tournament 2026» – 2a ronda

El «Cinderella Tournament 2026» de Stardom llegó a su tercer día de actividades, con las luchas correspondientes a la segunda ronda.

► «Cinderella Tournament 2026» – Día 3

Ranna Yagami atacó a Hanan antes de que sonara la campana. A pesar de la brutal acometida que le dio a Yagami una ventaja inicial, Hanan contraatacó. Conectó el backstage que le había dado la victoria en la primera ronda, y lo mismo ocurrió aquí, asegurando a Hanan un lugar en cuartos de final.

Siguió un duelo que dio una sorpresa. Natsupoi habría sido la favorita para avanzar, ya que se enfrentó a la joven Rian. Sin embargo, ésta logró eliminar a Natsupoi gracias a las estipulaciones del torneo sobre la cuerda superior, lanzándola fuera.

Hina enfrentó a Azusa Inaba. El combate comenzó con las luchadoras golpeándose en el ringside, que finalmente se extendió entre las cuerdas. Hina logró la victoria con un Big Splash desde la parte superior.

Siguió el duelo que enfrentó a Sayaka Kurara con Tomoka Inaba. Kurara resistió el ataque directo de Inaba a su pierna y se alzó con la victoria con un contundente Tokimeki Falcon Arrow.

Ami Sohrei se enfrentó a Rina; a pesar de que Sohrei pareció dominar a Rina durante gran parte del combate, Rina terminó venciendo con un pin Jackknife que le aseguró el triunfo.

En el evento principal, Saya Iida se enfrentó a Miyu Amasaki. Esta fue una reñida bataal, pero al final, fue Amasaki quien logró la victoria, atrapando a Iida con la Amanohashidate.

Los resultados completos son:

Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ ROUND 2», 08.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,097 Espectadores

1. Bea Priestley, Momo Kohgo, Yuria Hime, India Sioux y Tabata vencieron a Hazuki, HANAKO, Xena, Rina Yamashita y Akira Kurogane (6:40) con un Plan Bea de Priestley sobre Kurogane.

2. 3 Way Battle: Saori Anou, Yuna Mizumori y Aya Sakura vencieron a Maki Itoh, Kikyo Furusawa y Fuwa-chan y a Saki Kashima, Lady C y Anne Kanaya (6:55) con la Sakuracchi de Sakura sobre Kanaya.

3. Cinderella Tournament – Round 2: Hanan venció a Ranna Yagami (7:43) con un Backdrop Hold.

4. Cinderella Tournament – Round 2: Rian venció a Natsupoi (10:40) lanzándola por encima de la tercera cuerda.

5. Cinderella Tournament – Round 2: Hina venció a Azusa Inaba (12:51) con un Mad Splash.

6. Cinderella Tournament – Round 2: Sayaka Kurara venció a Tomoka Inaba (12:44) con un Tokimeki Falcon Arrow.

7. Cinderella Tournament – Round 2: Rina venció a Ami Sohrei (13:10) con un Jackknife Hold.

8. Cinderella Tournament – Round 2: Miyu Amasaki venció a Saya Iida (9:52) con la Amanohashidate.