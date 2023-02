Stardom programa tres luchas pedidas por Himeka

La empresa World Wonder Ring Stardom dio a conocer la realización de tres luchas que fueron solicitadas expresamente por Himeka antes de su retiro.

► “Jumbo Princess” tendrá sus luchas de ensueño

Fue durante la conferencia de prensa donde Himeka anunció su retiro, que solicitó al presidente Rossy Ogawa algunas confrontaciones especiales, de las que ya se han programado tres.

El 26 de febrero en Kobe, Himeka, junto con Maika y Giulia, sus compañeras de Donna del Mondo, combatirán en una lucha bajo reglas harcore contra Prominence (Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi). Para este duelo, Himeka centrará su ofensiva contra Sera.

Stardom “STARDOM IN SHOWCASE VOL. 4”, 26.02.2023

Kobe International Convention Center #2

– Women’s Pro-Wrestling Muscle Japan No.1 Decisive Match – Muscle 3 Match Series: Saya Iida vs. Chanyota

– Kansai Anytime Fall Rule Match: AZM vs. Sumire Natsu vs. Momoka Hanazono vs. Hanan

– Machine Legion vs. Grim Reaper Legion: Super Strong Stardom Machine, Super Strong Stardom Giant Machine y X vs. Reaper A, Reaper B y Reaper C

– Stardom 12th Anniversary STARS vs. Queen’s Quest vs. Oedo Tai Raw Exclusive High-Class Kobe Beef Contest 3 Way Elimination Match: Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma vs. Utami Hayashishita, Saya Kamitani y Miyu Amasaki vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe y Starlight Kid

– What will happen to Kozuen!? Captain Fall Match: Tam Nakano (c), Natsupoi y SAKI vs. Mina Shirakawa, Mariah May y Waka Tsukiyama (c)

– Hardcore Rule Match: Giulia, Maika y Himeka vs. Risa Sera , Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi

– UWF Rule Match: Syuri vs. Saki Kashima

Para la función “Tokyo Cinderella Journey 2023”, a realizarse el 04 de marzo, Himeka sostendrá una confrontación individual contra la poderosa Chihiro Hashimoto, la súper estrella de Sendai Girls.

Stardom “STARDOM TOKYO CINDERELLA JOURNEY 2023”, 04.03.2023

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

– Triangle Derby I – Semifinal:

– Triangle Derby I – Semifinal:

– High Speed Title: AZM (c) vs. Starlight Kid

– Special Singles Match: Himeka vs. Chihiro Hashimoto

– Triangle Derby I – Final:

Por último, será el Yokohama Arena el recinto donde se efectuará “All Star Grand Queendom 2023”, donde Himeka dirá adiós enfrentando a su compañera Maika y será la última vez que veremos a MaiHime sobre un ring.

Stardom “ALLSTAR GRAND QUEENDOM 2023”, 23.04.2023

Yokohama Arena

– Himeka Retirement Match: Himeka vs. Maika