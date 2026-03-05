Stardom presentará American Dream 2026 en Las Vegas

por

La empresa femenina Stardom dio a conocer que estará presente durante la semana de WrestleMania en Las Vegas, Nevada.

Imagen

► Stardom presentará «American Dream 2026»

Stardom anunció que su evento se denominará «American Dream 2026» y se llevará a cabo en el Pearl Theatre en The Palms, Las Vegas, Nevada, el 17 de abril.

Las entradas para dicho evento ya se lanzaron a la venta, a la par que se reveló el talento que la empresa japonesa presentará:

  • Maika
  • Hazuki
  • HANAKO
  • Starlight Kid
  • AZM
  • Mei Seira
  • Natsupoi
  • Aya Sakura
  • Suzu Suzuki
  • Rina Yamashita
  • Saya Iida
  • Yuria Hime
  • Rina
  • Maki Itoh
  • Fuwa-chan

A diferencia del año pasado, donde Stardom presentó dos funciones (American Dream in Neon City y American Dream in Sin City) esta vez sólo será un evento. Hay una gran probabilidad que a esta función se sumen luchadoras invitadas de las empresas luchísticas locales.

Por segundo año consecutivo, WrestleMania se realizarán en la también denominada «Ciudad del Pecado».

En cuanto sea dado a conocer el cartel para «American Dream 2026» se los informaremos.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos