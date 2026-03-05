Stardom presentará American Dream 2026 en Las Vegas

La empresa femenina Stardom dio a conocer que estará presente durante la semana de WrestleMania en Las Vegas, Nevada.

► Stardom presentará «American Dream 2026»

Stardom anunció que su evento se denominará «American Dream 2026» y se llevará a cabo en el Pearl Theatre en The Palms, Las Vegas, Nevada, el 17 de abril.

Las entradas para dicho evento ya se lanzaron a la venta, a la par que se reveló el talento que la empresa japonesa presentará:

Maika

Hazuki

HANAKO

Starlight Kid

AZM

Mei Seira

Natsupoi

Aya Sakura

Suzu Suzuki

Rina Yamashita

Saya Iida

Yuria Hime

Rina

Maki Itoh

Fuwa-chan

A diferencia del año pasado, donde Stardom presentó dos funciones (American Dream in Neon City y American Dream in Sin City) esta vez sólo será un evento. Hay una gran probabilidad que a esta función se sumen luchadoras invitadas de las empresas luchísticas locales.

Por segundo año consecutivo, WrestleMania se realizarán en la también denominada «Ciudad del Pecado».

En cuanto sea dado a conocer el cartel para «American Dream 2026» se los informaremos.