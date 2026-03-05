Stardom presentará American Dream 2026 en Las Vegas

La empresa femenina Stardom dio a conocer que estará presente durante la semana de WrestleMania en Las Vegas, Nevada.
► Stardom presentará «American Dream 2026»
Stardom anunció que su evento se denominará «American Dream 2026» y se llevará a cabo en el Pearl Theatre en The Palms, Las Vegas, Nevada, el 17 de abril.
Las entradas para dicho evento ya se lanzaron a la venta, a la par que se reveló el talento que la empresa japonesa presentará:
- Maika
- Hazuki
- HANAKO
- Starlight Kid
- AZM
- Mei Seira
- Natsupoi
- Aya Sakura
- Suzu Suzuki
- Rina Yamashita
- Saya Iida
- Yuria Hime
- Rina
- Maki Itoh
- Fuwa-chan
A diferencia del año pasado, donde Stardom presentó dos funciones (American Dream in Neon City y American Dream in Sin City) esta vez sólo será un evento. Hay una gran probabilidad que a esta función se sumen luchadoras invitadas de las empresas luchísticas locales.
Por segundo año consecutivo, WrestleMania se realizarán en la también denominada «Ciudad del Pecado».
En cuanto sea dado a conocer el cartel para «American Dream 2026» se los informaremos.