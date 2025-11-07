Stardom: Participantes y Calendario Goddesses of Stardom Tag League

Stardom reveló los equipos participantes y el calendario de encuentros de su magno torneo anual de parejas «Goddesses of Stardom Tag League«.
► «Goddesses of Stardom Tag League»
Para esta quinceava edición se contará con la participación de dieciséis equipos divididos en dos grupos. En un anuncio de último momento, Hazuki y Koguma, fueron retiradas de la competencia para incluir a dos misteriosas luchadoras «mexicanas» nombradas Tleoteco y Osito.
Hanan, una de las ganadoras del año pasado, no participará en este torneo por lesión. Su coequipera, Saya Iida se aliará en esta ocasión con Bea Priestley. Las monarcas de la categoría, Natsuko Tora y Ruaka, serán parte de la competencia.
El torneo comenzará el 7 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá el 30 de noviembre en el Hamamatsu City General Exhibition Hall.
Los grupos quedaron definidos de la siguiente manera:
Red Goddesses:
– Natsuko Tora y Ruaka
– Natsupoi y Saori Anou
– Yuna Mizumori y Mei Seira
– Hina y Ranna Yagami
– Waka Tsukiyama y Rian
– Bozilla y Akira Kurogane
– Teotleco y Osita
– Sareee y Miku Kanae
Blue Goddesses:
– Saya Iida y Bea Priestley
– Aya Sakura y Sayaka Kurara
– Syuri y Saki Kashima
– Ami Sohrei y Lady C
– HANAKO y X
– AZM y Miyu Amasaki
– Suzu Suzuki y Rina Yamashita
– Konami y Rina
El Calendario de encuentros es el siguiente
Stardom «STARDOM NIGHTER 2025 IN KORAKUEN NOV.», 07.11.2025
Tokyo Korakuen Hall
0. Momo Kohgo vs. Ema Maishima
– Saya Kamitani vs. Kikyo Furusawa
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. AZM y Miyu Amasaki
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima vs. Suzu Suzuki y Rina Yamashita
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira vs. Sareee y Miku Kanae
– HANAKO, X, Waka Tsukiyama y Rian vs. Ami Sohrei, Lady C, Bozilla y Akira Kurogane
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou vs. Teotleco y Osita
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Hina y Ranna Yagami
Stardom, 08.11.2025
G Messe Gunma Main Hall
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. HANAKO y X
– Yuna Mizumori, Mei Seira y Momo Kohgo vs. Ruaka, Rina y Ram Kaichow
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Waka Tsukiyama y Rian vs. Sareee y Miku Kanae
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane vs. Teotleco y Osita
– Ami Sohrei, Lady C y Kikyo Furusawa vs. Saya Kamitani, Konami y Natsuko Tora
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. Syuri y Saki Kashima
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou vs. Hina y Ranna Yagami
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: AZM y Miyu Amasaki vs. Suzu Suzuki y Rina Yamashita
Stardom, 09.11.2025
Kissei Culture Hall
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira vs. Bozilla y Akira Kurogane
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Waka Tsukiyama y Rian vs. Teotleco y Osita
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima vs. AZM y Miyu Amasaki
– 3 Way Battle: Saya Iida, Momo Kohgo y Bea Priestley vs. Natsupoi, Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. Saya Kamitani, Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami vs. Sareee y Miku Kanae
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C vs. HANAKO y X
Stardom, 12.11.2025
Sendai PIT
– AZM, Aya Sakura, Sayaka Kurara y Kikyo Furusawa vs. Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Bozilla y Akira Kurogane
– 3 Way Battle: Miyu Amasaki vs. Waka Tsukiyama vs. Saya Kamitani
– HANAKO y Rian vs. Momo Kohgo y Ranna Yagami
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. Ami Sohrei y Lady C
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou vs. Yuna Mizumori y Mei Seira
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Sareee y Miku Kanae
Stardom, 13.11.2025
Yutorī 1st Floor Multipurpose Large Hall
– HANAKO vs. Ema Maishima
– 3 Way Battle: Saya Iida, Momo Kohgo y Bea Priestley vs. Ami Sohrei, Lady C y Ranna Yagami vs. Saya Kamitani, Natsuko Tora y Ruaka
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: AZM y Miyu Amasaki vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. Suzu Suzuki y Rina Yamashita
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Bozilla y Akira Kurogane vs. Sareee y Miku Kanae
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira vs. Waka Tsukiyama y Rian
Stardom, 15.11.2025
Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: HANAKO y X vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. Ami Sohrei y Lady C
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. Suzu Suzuki y Rina Yamashita
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami vs. Waka Tsukiyama y Rian
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira vs. Teotleco y Osita
Stardom, 16.11.2025
Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. HANAKO y X
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira vs. Hina y Ranna Yagami
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Waka Tsukiyama y Rian
Stardom, 23.11.2025
Fukushima Big Palette
– HANAKO vs. Kikyo Furusawa
– Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki
– 3 Way Battle: Momo Kohgo vs. Ema Maishima vs. Saya Kamitani
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima vs. Ami Sohrei y Lady C
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami vs. Teotleco y Osita
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou vs. Waka Tsukiyama y Rian
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Bozilla y Akira Kurogane
Stardom, 24.11.2025
Iwaki Municipal Gymnasium
– 3 Way Battle: Saki Kashima vs. Momo Kohgo vs. Rian
– Waka Tsukiyama vs. Kikyo Furusawa
– Teotleco, Osita y Ema Maishima vs. Saya Kamitani, Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: HANAKO y X vs. AZM y Miyu Amasaki
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C vs. Suzu Suzuki y Rina Yamashita
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley vs. Aya Sakura y Sayaka Kurara
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami vs. Bozilla y Akira Kurogane
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Natsupoi y Saori Anou
Stardom, 26.11.2025
Kanda Myojin Hall
– Bea Priestley y Kikyo Furusawa vs. Ranna Yagami y Ema Maishima
– Saya Iida y Momo Kohgo vs. Waka Tsukiyama y Rian
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: HANAKO y X vs. Suzu Suzuki y Rina Yamashita
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Ami Sohrei y Lady C vs. AZM y Miyu Amasaki
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. Syuri y Saki Kashima
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Teotleco y Osita vs. Sareee y Miku Kanae
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou vs. Bozilla y Akira Kurogane
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Yuna Mizumori Mei Seira
Stardom, 28.11.2025
Kyoto KBS Hall
– 3 Way Battle: Yuna Mizumori vs. Momo Kohgo vs. Mei Seira
– Ema Maishima vs. Saya Kamitani
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Suzu Suzuki y Rina Yamashita vs. Konami y Rina
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima vs. HANAKO y X
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara vs. AZM y Miyu Amasaki
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Waka Tsukiyama y Rian vs. Bozilla y Akira Kurogane
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou vs. Sareee y Miku Kanae
– Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka vs. Teotleco y Osita
Stardom, 29.11.2025
Osaka Edion Arena #2
– Goddesses of Stardom Tag League – Semi Final:
– Goddesses of Stardom Tag League – Semi Final:
Stardom, 30.11.2025
Hamamatsu City General Industrial Exhibition Hall
– Goddesses of Stardom Tag League – Final: