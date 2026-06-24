Stardom: Partcipantes y Calendario 5*Star Grand Prix 2026

Stardom dio conocer las participantes y el calendario de encuentros para su magno torneo anual individial «5*Star Grand Prix 2026«.
► «5*Star Grand Prix 2026»
Para la edición de éste año, Stardom convocó a 32 luchadoras, de las que se revelaron 30 de ellas, dejando los dos restantes lugares para una eliminatoria.
La competencia comenzará el 18 de julio en el Ota City General Gymnasium y concluirá el 23 de agosto en el Tokyo Ryogoku Kokugikan con 16 jornadas de competencia.
Una de las novedades del torneo es Maki Itoh, quien verá su primera competencia desde su adhesión a Stardom. También Utami Hayashishita reaparece tras su regreso a la empresa.
Los grupos quedan así:
Red Stars – Grupo A:
Sayaka Kurara
Tomoka Inaba
AZM
Itsuki Aoki
Maika
Natsuko Tora
Rina
X
Red Stars – Grupo B:
Saya Iida
Lady C
Mei Seira
Rina Yamashita
Maki Itoh
Konami
Azusa Inaba
Utami Hayashishita
Blue Stars – Grupo A:
Aya Sakura
Hina
Miyu Amasaki
Suzu Suzuki
HANAKO
Rian
Ruaka
Bea Priestley
Blue Stars – Grupo B:
Hanan
Yuna Mizumori
Ami Sohrei
Starlight Kid
Koguma
Momo Watanabe
Saya Kamitani
X
Stardom, 18.07.2026
EBARA WAVE Arena Ota (Ota City General Gymnasium)
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Tomoka Inaba vs. Itsuki Aoki
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Mei Seira vs. Rina Yamashita
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Azusa Inaba
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. HANAKO
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Miyu Amasaki vs. Ruaka
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Koguma vs. X
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Yuna Mizumori vs. Momo Watanabe
Stardom, 19.07.2026
Loisir Hotel Toyohashi Holiday Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. Rina
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Tomoka Inaba vs. Natsuko Tora
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Rina Yamashita vs. Utami Hayashishita
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Mei Seira vs. Maki Itoh
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Hina vs. Suzu Suzuki
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Rian vs. Ruaka
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Ami Sohrei vs. Koguma
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. X
Stardom, 20.07.2026
Osaka Herbis Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. Tomoka Inaba
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: AZM vs. Maika
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Rina Yamashita vs. Azusa Inaba
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Lady C
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Miyu Amasaki vs. HANAKO
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. Hina
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Momo Watanabe vs. X
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. Koguma
Stardom, 25.07.2026
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #2
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Rina vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. Maika
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Tomoka Inaba vs. AZM
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Itsuki Aoki vs. Natsuko Tora
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Lady C vs. Rina Yamashita
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Mei Seira vs. Konami
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Azusa Inaba vs. Utami Hayashishita
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Maki Itoh
Stardom, 26.07.2026
Duo CEREZO (Joetsu City)
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Natsuko Tora vs. Rina
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. AZM
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Tomoka Inaba vs. Maika
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Itsuki Aoki vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Lady C vs. Konami
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Rina Yamashita vs. Maki Itoh
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Mei Seira vs. Azusa Inaba
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Utami Hayashishita
Stardom, 28.07.2026
Tokyo Korakuen Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. Itsuki Aoki
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Maika vs. Natsuko Tora
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Lady C vs. Maki Itoh
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Konami vs. Utami Hayashishita
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Miyu Amasaki vs. Suzu Suzuki
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Rian vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Starlight Kid vs. Saya Kamitani
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Yuna Mizumori vs. Ami Sohrei
Stardom, 01.08.2026
Sendai PIT
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Suzu Suzuki vs. HANAKO
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. Ruaka
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Hina vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Miyu Amasaki vs. Rian
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Koguma vs. Saya Kamitani
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Ami Sohrei vs. Momo Watanabe
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Yuna Mizumori vs. X
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. Starlight Kid
Stardom, 02.08.2026
Light Cube Utsunomiya Grand Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Itsuki Aoki vs. Rina
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. Miyu Amasaki
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Hina vs. HANAKO
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Suzu Suzuki vs. Rian
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Ruaka vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Starlight Kid vs. Momo Watanabe
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Saya Kamitani vs. X
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Yuna Mizumori vs. Koguma
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. Ami Sohrei
Stardom, 03.08.2026
Tokyo Korakuen Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: AZM vs. Itsuki Aoki
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Natsuko Tora vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Lady C vs. Azusa Inaba
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Konami
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Hina vs. Rian
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Yuna Mizumori vs. Starlight Kid
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Momo Watanabe vs. Saya Kamitani
Stardom, 08.08.2026
Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: AZM vs. Natsuko Tora
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Tomoka Inaba vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Maika vs. Rina
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Lady C vs. Utami Hayashishita
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Maki Itoh vs. Azusa Inaba
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Rina Yamashita vs. Konami
Stardom, 09.08.2026
Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: AZM vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Sayaka Kurara vs. Natsuko Tora
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Tomoka Inaba vs. Rina
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Maika vs. Itsuki Aoki
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Maki Itoh vs. Utami Hayashishita
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Konami vs. Azusa Inaba
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Rina Yamashita
Stardom, 14.08.2026
Kobe Sambo Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Lady C vs. Mei Seira
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: HANAKO vs. Rian
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. Suzu Suzuki
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Miyu Amasaki vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Hina vs. Ruaka
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Starlight Kid vs. Koguma
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Ami Sohrei vs. X
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Yuna Mizumori vs. Saya Kamitani
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. Momo Watanabe
Stardom, 15.08.2026
Kyoto KBS Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Saya Iida vs. Mei Seira
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: HANAKO vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Aya Sakura vs. Rian
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Hina vs. Miyu Amasaki
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Suzu Suzuki vs. Ruaka
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Koguma vs. Momo Watanabe
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Starlight Kid vs. X
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Ami Sohrei vs. Saya Kamitani
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. Yuna Mizumori
Stardom, 16.08.2026
Act City Hamamatsu Exhibition Event Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: AZM vs. Rina
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo A: Maika vs. X
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Maki Itoh vs. Konami
– 5★STAR GP – Red Stars – Grupo B: Mei Seira vs. Utami Hayashishita
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: HANAKO vs. Ruaka
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo A: Suzu Suzuki vs. Bea Priestley
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Ami Sohrei vs. Starlight Kid
– 5★STAR GP – Blue Stars – Grupo B: Hanan vs. Saya Kamitani
Stardom, 18.08.2026
Tokyo Korakuen Hall
– 5★STAR GP – Red Stars – Cuartos de Final: Grupo B #2 vs. Grupo A #3 (1)
– 5★STAR GP – Red Stars – Cuartos de Final: Grupo A #2 vs. Grupo B #3 (2)
– 5★STAR GP – Blue Stars – Cuartos de Final: Grupo A #2 vs. Grupo B #3 (A)
– 5★STAR GP – Blue Stars – Cuartos de Final: Grupo B #2 vs. Grupo A #3 (B)
– 5★STAR GP – Red Stars – Semifinal: Grupo A #1 vs. (1)
– 5★STAR GP – Red Stars – Semifinal: Grupo B #1 vs. (2)
– 5★STAR GP – Blue Stars – Semifinal: Grupo A #1 vs. (A)
– 5★STAR GP – Blue Stars – Semifinal: Grupo B #1 vs. (B)
Stardom, 23.08.2026
Tokyo Ryogoku Kokugikan
– 5★STAR GP – Red Stars – Final:
– 5★STAR GP – Blue Stars – Final:
– 5★STAR GP – Final: