Stardom oficializa el regreso de Utami Hayashishita

Taro Okada, presidente de Stardom, hizo oficial la reincorporación de Utami Hayashishita con la popular empresa femenina.

► Utami Hayashishita vuelve a Stardom

Este anuncio oficial se efectuó durante una conferencia de prensa a la que propio Okada convocó. El presidente le entregó una chamarra oficial y en medio de aplausos le dio la bienvenida.

Además, el presidente Okada anunció que Utami Hayashishita será la primera retadora de la recién coronada campeona del World of STtardom, Suzu Suzuki. En ese momento, Suzuki llegó a la conferencia de y confirmó la nominación de Hayashishita como su primera rival.

Esta lucha de campeonato tendrá verificativo el 30 de junio en el Tokyo Korakuen Hall, siendo el duelo estelar. Utami Hayashishita ya tuvo en su poder el cinturón rojo y espera volver a conquistarlo.

Utami Hayashishita cinició su carrera en la lucha libre profesional con Stardom en 2018. En 20254 fue parte del éxodo masivo de luchadoras que siguieron a Rossy Ogawa para la fundación de Marigold. Permaneció en la naciente empresa por dos años hasta que a finales de mayo anunció su salida y sorprendió con su reaparición en Stardom como luchadora independiente. Tras algunas participaciones, optó por retornar de forma oficial