Stardom arrancó sus actividades de 2023 con la noche de apertura del Triangle Derby I, competencia de tercias que tuvo lugar en el Yokohama Budokan.

► “New Year Stars 2023”

Se informó que el Cinderella Tournament 2023 comenzará el 26 de marzo de 2023 en el Yokohama Budokan.

Ya en las acciones de la competencia, Club Venus (Mariah May, Mina Shirakawa y Xia Brookside) se presentaron con una victoria sobre Rina Amikura, Waka Tsukiyama y Yuko Sakurai.

A continuación, Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) sometieron a Haruka Umesaki y Oedo Tai (Ruaka y Starlight Kid).

El otro equipo de Oedo Tai (Momo Watanabe, Natsuko Tora y Saki Kashima) se impusieron a STARS (Hanan, Mayu Iwatani y Momo Kohgo).

Donna del Mondo (Himeka, Maika y Lady C fueron implacables contra Cosmic Angels (Natsupoi, Tam Nakano y SAKI.

Las poderosas Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y Yuu) no tuvieron contemplaciones ante STARS (Hazuki, Koguma y Saya Iida).

God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) combatieron a Queen’s Quest (AZM, Saya Kamitani y Utami Hayashishita) por quince minutos, sin que hubiera tercia ganadora, por lo que cada equipo se llevó un punto.

En el turno principal, Donna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai y Thekla) sufrieron un serio revés contra la tercia invitada de Ice Ribbon, Rebel X Enemy (Maika Ozaki, Maya Yukihi y Ram Kaicho).

Los resultados completos son:

Stardom “NEW YEAR STARS 2023”, 03.01.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 1,605 Espectadores

0. 3 Way Match: Rina venció a Miyu Amasaki y Hina (6:21) con un Jackknife Hold sobre Hina.

1. Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May [2] derrotaron a Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai [0] (9:02) con un European Clutch de Brookside sobre Tsukiyama.

2. Triangle Derby I: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [2] vencieron a Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [0] (6:06) con la Gran Maestro de Tequila de Suzuki sobre Ruaka.

3. Triangle Derby I: Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima [2] derrotaron a Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo [0] (9:29) con la Sanrentan de Kashima sobre Kohgo.

4. Triangle Derby I: Maika, Himeka y Lady C [2] vencieron a Tam Nakano, Natsupoi y SAKI [0] (11:20) con un Fairy Blink Cutback de Maika sobre Natsupoi.

5. Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori [2] derrotaron a Hazuki, Koguma y Saya Iida [0] (8:50) con un One Second EX de Takahashi sobre Iida.

6. Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM [1] vs. Syuri, MIRAI y Ami Sohrei [1] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

7. Triangle Derby I: Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki [2] vencieron a Giulia, Mai Sakurai y Thekla [0] (14:38) con un Whiteout se Yukihi sobre Sakurai.