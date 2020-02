Stardom hizo escala en el Shin-Kiba 1st RING, como parte de su gira «New Year Stars 2020«, con una función especial, donde Kagetsu, quien ya se había despedido, tuvo su habitual batalla contra todos los elementos de la empresa.

En duelo correspondiente al torneo High Speed Grand Prix, AZM se impuso a Zoey Skye consiguiendo su segunda victoria.

Donna del Mondo ( Giulia, Syuri y Maika) mantuvo su dominio ante Stars (Riho, Tam Nakano y Saya Iida cuando Syuri dominó a Iida de manera brutal.

Momo Watanabe y Utami Hayashishita de Queen’s Quest no tuvieron con Bea Priestley y Jamie Hayter de Oedo Tai, en especial con la primera, que hace poco las traicionó abandonando la agrupación.

Jungle Kyona, Konami y DEATH Yama-san de Tokyo Cyber Squad pasaron sobre STARS (Mayu Iwatani, Arisa Hoshiki y Starlight Kid).

Inició entonces la batalla de Kagetsu contra todo Stardom. Fueron 27 las luchadoras a las que enfrentó en encuentros de 1 minuto máximo de duración. Al final de las luchas, Kagetsu volvió a agradecer el público y a sus ex compañeras.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NEW YEAR STARS 2020», 15.02.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 356 Espectadores

1. Stardom Young Tag Match: Saya Kamitani y Itsuki Hoshino vencieron a Leo Onozaki y Hina (6:12) con La Magistral de Hoshino sobre Onozaki.

2. High Speed Grand Prix: AZM [4] derrotó a Zoey Skye [2] (5:43) con la Azumi Sushi.

3. TCS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Saki Kashima y Natsu Sumire vencieron a Hana Kimura, Leyla Hirsch y Ruaka (8:30) con la My Emblem de Kashima sobre Ruaka.

4. Donna del Mondo vs. STARS: Giulia, Syuri y Maika derrotaron a Riho, Tam Nakano y Saya Iida (11:38) con un Hayabusa de Syuri sobre Iida.

5. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Momo Watanabe y Utami Hayashishita vencieron a Bea Priestley y Jamie Hayter (12:07) con la Peach Sunrise de Watanabe sobre Priestley.

6. STARS vs. TCS: Jungle Kyona, Konami y DEATH Yama-san derrotaron a Mayu Iwatani, Arisa Hoshiki y Starlight Kid (8:26) con un Hammer Throw Powerbomb de Kyona sobre Kid.

7. Kagetsu Retirement All Members:

– Kagetsu vs. Saya Iida – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu venció a Rina (0:34) con un Flying Cross Armbreaker.

– Kagetsu derrotó a Hina (0:59) con un Flying Cross Armbreaker.

– Kagetsu venció a Ruaka (0:42) con un Flying Cross Armbreaker.

– Kagetsu vs. Itsuki Hoshino – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu derrotó a Leo Onozaki (0:58) con un Flying Cross Armbreaker.

– Kagetsu vs. Saya Kamitani – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Starlight Kid – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. DEATH Yama-san – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Jungle Kyona – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Hana Kimura – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Konami venció a Kagetsu (0:39) con un Triangle Lancer.

– Kagetsu vs. Giulia – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Shuri – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. AZM – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Utami Hayashishita – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Momo Watanabe derrotó a Kagetsu (0:59) con la Peach Sunrise.

– Kagetsu vs. Saki Kashima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Natsuko Tora – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Jamie Hayter – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Bea Priestley venció a Kagetsu (0:21) con la Queen’s Landing.

– Kagetsu vs. Tam Nakano – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu derrotó a Hiroyo Matsumoto (0:59) por Pinfall.

– Kagetsu vs. Arisa Hoshiki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Kagetsu vs. Mayu Iwatani – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).