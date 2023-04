El Yokohama Budokan fue la sede para “New Blood Premium” de Stardom, donde se dieron las finales del torneo de parejas, así como un triunfo de vital importancia.

► “New Blood Premium”

Al inicio del evento se anunciaron los eventos NEW BLOOD 8 para el 12 de mayo y NEW BLOOD 9 para el 2 de junio. Ambos espectáculos se llevarán a cabo en el Shinagawa Intercity Hall.

Para esta función se tenía contemplado el debut de tres luchadoras. Komomo Minami no tuvo su lucha debut contra Hazuki ya que Minami sufrió una lesión en los días previos al espectáculo. No se ha anunciado una nueva fecha.

Sakura Ishiguro vio cumplida su petición de enfrentar en su lucha debut a Giulia, ante quien cayó tras casi nueve minutos de combate.

Siguió un choque de parejas donde también debutó HANAKO, al lado de Lady C cayendo ante Donna del Mondo (Himeka y Maika).

En la primera semifinal del torneo de parejas NEW BLOOD, se dio un choque entre elementos de God’s Eye, donde MIRAI y Tomoka Inaba se impusieron a Ami Sourei y Nanami.

En la segunda semifinal, KARMA y Starlight Kid pasaron sobre Chanyota y Mai Sakurai en un rápido encuentro de siete minutos.

En su tercera lucha de prueba, Miyu Amasaki cayó ante Syuri, quien la sometió con un Sleeper Hold.

En la final del torneo de parejas, Starlight Kid y KARMA se proclamaron como las primeras Campeonas de Parejas NEW BLOOD tras vencer a God’s Eye (MIRAI y Tomoka Inaba). Tras celebrar, las flamantes monarcas fueron desafiadas por Lady C y HANAKO.

En la batalla estelar, Cosmic Angels (Tam Nakano y Waka Tsukiyama) se impusieron a KAIRI y Nanae Takahashi en un duelo especial de parejas. Después de más de dos años y medio en Stardom, Waka Tsukiyama ganó su primer combate en Stardom, cumpliendo por poco con la fecha límite que Tam Nakano le dio para lograr su primera victoria.

Los resultados completos son

Stardom “NEW BLOOD PREMIUM”, 25.03.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 734 Espectadores

0. 3 Way Match: Hanan y Hina vencieron a Saya Iida y Momo Kohgo y a Ruaka y Rina (5:44) con un Seventeen de Hanan sobre Kohgo.

1. Sakura Ishiguro Debut Match: Giulia derrotó a Sakura Ishiguro (8:51) con un Glorious Driver.

2. HANAKO Debut Match: Maika y Himeka vencieron a Lady C y HANAKO (10:46) con un JP Coaster de Himeka sobre HANAKO.

3. Mysterious Match: Sexy Dynamite Princess (Mariah May) derrotó a Super Strong Stardom Big Machine (8:18) con un Pedigree.

4. NEW BLOOD Tag Team Title Tournament – Semifinal: MIRAI y Tomoka Inaba vencieron a Ami Sohrei y Nanami (10:19) con la Miramare de MIRAI sobre Nanami.

5. NEW BLOOD Tag Team Title Tournament – Semifinal: Starlight Kid y KARMA derrotaron a Mai Sakurai y Chanyota (7:05) con la Gianna de KARMA sobre Sakurai.

6. Miyu Amasaki Supernova 5 Match Series 3rd: Syuri venció a Miyu Amasaki (13:04) por detención arbitral (Sleeper Hold).

7. NEW BLOOD Tag Team Title Tournament – Final: Starlight Kid y KARMA derrotaron a

MIRAI y Tomoka Inaba (13:07) con un Star Suplex Hold de Kid sobre MIRAI – conquistando el título (1st Champions).

8. Special Tag Match: Tam Nakano y Waka Tsukiyama vencieron a Nanae Takahashi y KAIRI (21:58) con un Modified Aussie Suplex Hold de Tsukiyama sobre Takahashi.