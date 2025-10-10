Stardom: «New Blood 24» Ranna Yagami, gran actuación

Stardom celebró una nueva edición de New Blood en Tokio, presentándose en el Belle Salle Shinjuku South Entrance.

► «New Blood 24»

La cartelera de New Blood 24 contó con seis combates y contó con luchadoras de diversas organizaciones, así como luchadores independientes.

En el primer combate, Ema Maishima y Kikyo Furusawa empataron en un tiempo límite de 10 minutos. Fue un combate muy parejo entre amigas y rivales de la misma generación. Ambas habían competido recientemente fuera de Stardom, Kikyo en JTO y Ema en Sendai Girls.

A continuación, Yuki Mashiro derrotó a Fukigen Death y Yuria Hime en un choque en triple amenaza. Mashiro hizo su debut en Stardom y espera volver pronto en esta serie de New Blood.

En el tercer combate, Rian y Waka Tsukiyama derrotaron a Echika Miyabi y Riara. Las integrantes de Empress Nexus Venus se impusieron a las luchadoras de PPP Tokio.

En un inusual choque entre compañerasd de God’s Eye, Hina se impuso a Kiyoka Kotatsu.

Para la semifinal, Akira Kurogane y Bozilla de Mi Vida Loca superaron a Soy y Zones, representantes de Pro Wrestling Evolution. Destacó el choque entre Bozilla y Zones fueron muy interesantes, debido a la fortaleza física de ambas.

La lucha final sobresalió por ser muy reñida e intensa entre Ranna Yagami y la experimentada Tae Honma. Pero a los doce minutos de acciones, Ranna Yagami se vengó justo después de los 12 minutos y la sometió. Tae volvió a competir en Stardom como parte de su gira de retiro.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW BLOOD 24», 04.10.2025

Belle Salle Shinjuku South Entrance

216 Espectadores

1. Ema Maishima vs. Kikyo Furusawa – finalizó en empate tras conluir el tiempo límite (10:00).

2. 3 Way Battle: Yuki Mashiro venció a Fukigen Death★ y Yuria Hime (6:40) con un Tokumori Clutch sobre Fukigen.

3. Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Echika Miyavi y Riara (11:25) con un Moonlight Dream de Tsukiyama sobre Riara.

4. Hina venció a Kiyoka Kotatsu (7:18) con un Modified Jackhammer.

5. Bozilla y Akira Kurogane vencieron a ZONES y Soy (13:31) con un Reverse Splash de Bozilla sobre Soy.

6. Special Singles Match: Ranna Yagami venció a Tae Honma (12:40) con un Beat Strike.