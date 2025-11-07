Stardom: Misteriosa dupla entra al torneo Goddesses of Stardom

La empresa femenina Stardom dio a conocer que Hazuki y Koguma se retiraban del torneo Goddesses of Stardom, a pesar de que fueron de las últimas duplas en ser anunciadas.

► Dos misteriosas enmascaradas entran al Goddesses of Stardom

Sin embargo, lo que más causó sorpresa fue el anuncio de la participación de dos luchadoras enmascaradas misterioras, denominadas Teotleco y Osita.

Hazuki y Koguma recién regresaron de un viaje a México, donde participaron en el Grand Prix Internacional de Amazonas del CMLL, representando a Stardom. Además, vieron actividad en las diferentes sedes del CMLL (CDMX, Puebla y Guadalajara).

En sus redes sociales, las dos integrantes de FWC exhortaron a los aficionados a apoyar a las dos nuevas competidoras. De lo poco que se sabe de las misteriosas enmascaradas es que integran una dupla denominada «Las Dos Locas de México», y se hacen llamar Teotleco y Osita.

Teotleco es el nombre de uno de los meses del calendario azteca, mientras que Osito es el diminutivo del mamífero omnívoro. Stardom confirmó que ambas enmascaradas son oficialmente parte del torneo de parejas y verán acción desde la fecha uno. Los aficionados han manifestado gran interés en este nuevo equipo de enmascaradas.