El Kobe International Convention Center fue el escenario desde donde la empresa Stardom presentó una función más de la serie “In Showcase Vol. 4”.

► “In Showcase Vol. 4”

Chanyota se impuso a Saya Iida en una inédita competencia de físicoculturismo.

Cosmic Angels (Natsupoi, Tam Nakano y SAKI doblegaron a Club Venus (Mariah May y Mina Shirakawa) y Waka Tsukiyama, en un choque de capitanas donde cayó Waka Tsukiyama. Se acerca la fecha límite para que Waka gane su primer combate o deje Cosmic Angels.

En choque de misteriosas enmascaradas, Grim Reaper Army (Reaper A, Reaper B y Reaper C) se impusieron a derrotaron a Machine Legion (Super Strong Stardom Machine, Super Strong Stardom Giant Machine y Super Strong Stardom Big Machine).

Dio comienzo la gira de despedida de Himeka y en su primer duelo que solicitó, Donna del Mondo (Giulia, Himeka y Maika) chocaron en violenta refriega contra Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki). Himeka pudo combatir contra Risa Sera, tal como era su deseo y ambas se tundieron de tal forma que la lucha concluyó sin decisión.

Siguió el encuentro de Syuri contra Saki Kashima, que dirimieron bajo reglas UWF. Syuri puso de manifiesto su mayor experiencia en estas lides y no tardo en salir victoriosa.

El combate estelar fue un choque de eliminación de tercias en triple amenaza donde STARS (Hazuki, Koguma y Mayu Iwatani) pasaron sobre Oedo Tai (Momo Watanabe, Natsuko Tora y Starlight Kid) y a Queen’s Quest (Miyu Amasaki, Saya Kamitani y Utami Hayashishita . Hazuki cubrió a Kamitani con un Frankensteiner para ser la única sobreviviente.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN SHOWCASE VOL. 4”, 26.02.2023

Kobe International Convention Center #2

Asistencia: 702 Espectadores

1. Women’s Pro-Wrestling Muscle Japan No.1 Decisive Match – Muscle 3 Match Series: Chanyota venció a Saya Iida (2-1).

– Arm Wrestling: Chanyota derrotó a Saya Iida

– Pro-Wrestling Rules: Saya Iida venció a Chanyota (5:13) con un Iida Bridge.

– Posing Contest: Chanyota derrotó a Saya Iida

2. Kansai Anytime Fall Rule Match: AZM derrotó a Sumire Natsu, Momoka Hanazono y Hanan (16:32) con un Diving Double Footstomp sobre Hanan.

3. What will happen to Kozuen!? Captain Fall Match: Tam Nakano (c), Natsupoi y SAKI vencieron a Mina Shirakawa, Mariah May y Waka Tsukiyama (c) (13:14) con un Violet Screwdriver de Nakano sobre Tsukiyama.

4. Machine Legion vs. Grim Reaper Legion: Reaper A, Reaper B y Reaper C derrotaron a Super Strong Stardom Machine, Super Strong Stardom Giant Machine y Super Strong Stardom Big Machine (11:56) con un Reverse Splash de Reaper A sobre Big.

5. Hardcore Rule Match: Giulia, Maika y Himeka vs. Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi – finalizó sin decisión (12:32).

6. UWF Rule Match: Syuri (D1/E0) venció a Saki Kashima (D2/E3) (9:23) por 5 puntos perdidos (High Kick).

7. Stardom 12th Anniversary STARS vs. Queen’s Quest vs. Oedo Tai Raw Exclusive High-Class Kobe Beef Contest 3 Way Elimination Match: Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani y Miyu Amasaki y a Natsuko Tora, Momo Watanabe y Starlight Kid (13:56). Koguma eliminó a Tora con un Horizontal Cradle (4:14).Koguma eliminó a Amasaki con un Diving Body Press (7:12). Watanabe eliminó a Koguma con un Hitodenashi Driver (9:14). Hazuki y Kamitani eliminaron a Iwatani, Hayashishita, Watanabe y Kid lanzándolas por encima de la tercera cuerda (11:15). Hazuki eliminó a Kamitani con un Frankensteiner (13:56)