Stardom: Himeka anuncia su retiro

La luchadora japonesa Himeka, anunció en conferencia de prensa, su retiro de Stardom y de la lucha libre profesional.

► Jumbo Princess se despide

En el anuncio estuvo acompañada de Rossy Ogawa, presidente de Stardom. Conocida como “Jumbo Princess“, Himeka deja los encordados con 25 años de edad y tras 5 años de carrera.

Para su retiro se han anunciado dos funciones, la primera de ellas el 23 de abril en el Yokohama Arena, y el 14 en el Tokyo Korakuen Hall. Himeka manifestó su deseo de enfrentar a su compañera Maika, de forma individual en su lucha de retiro. Ellas conforman el equipo MaiHime.

Sin dar más explicaciones de los motivos que la orillaron a tomar esta sorpresiva decisión, Himeka solicitó algunas luchas previas a su adiós definitivo:

La lucha de retiro contra Maika el 23 de abril en All Star Grand Queendom

el 23 de abril en All Star Grand Queendom Un Hardcore Match contra Risa Sera en STARDOM en SHOWCASE Vol. 4 el 26 de febrero

en STARDOM en SHOWCASE Vol. 4 el 26 de febrero Una lucha individual contra Chihiro Hashimoto de Sendai Girls

de Sendai Girls Una lucha individual contra Kakeru Sekiguchi, una de sus más acérrimas oponentes durante su estancia en Actwres girl’Z

Himeka, comenzó su carrera luchística en 2017 como parte de la empresa Actwres girl’Z, como Himeka Arita. Se unió a STARDOM en el 2020 como parte de Donna del Mondo. Fue la cuarta integrante en unirse a la facción y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. En ese mismo año, Himeka llegó a la final del 5STAR Grand Prix, donde cayó ante Utami Hayashishita.

2022 fue un gran año en su carrera, retó por el Campeonato World of Stardom y el Campeonato Wonder of Stardom, y sostuvo la primera lucha individual contra Maika. Así mismo, compitió en las eliminatorias por el Campeonato Femenil IWGP. Junto con Maika y Natsupoi fueron poseedoras del Campeonato Artist of Stardom, mismo que defendieron en siete ocasiones. Al lado de Maika, tuvieron el Campeonato Goddess of Stardom en una ocasión. En su etapa previa a Stardom, tuvo el Campeonato de Parejas SEAdLINNNG Beyond the SEA, al lado de Miyuki Takase.

El 4 de febrero, MaiHime sostuvieron una tremenda batalla ante Yuu y Nanae Takahashi, cuando las desafiaron por el campeonato de parejas, pero fallaron en su intento ante las poderosas monarcas.

スターダム ひめかは

5月でプロレスを引退します。 5周年25歳の今

決断に悔いはありません 残りわずかですが

でかくて強くてかわいく

私らしく駆け抜けますので

最後の最後まで

応援よろしくお願い致します。#STARDOM #スターダム pic.twitter.com/fpnd3T0Rie — ひ め か (@himeka_art) February 10, 2023

Soy Himeka de Stardom. Me retiraré de la lucha libre en mayo. 5 años en mi carrera, tengo 25 años. No me arrepiento de esto. Quedan pocos shows. Seré grande, fuerte y linda. Correré hasta el final a mi manera. Hasta el final. Por favor, apóyenme hasta el final.

Vía Twitter, Maika expresó su sentir: