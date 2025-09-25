Stardom: HATE retiene cetro de tercias

«Stardom in Osaka 2025 Sep.» fue la función que Stardom presentó en el Osaka Edion Arena, donde se puso en juego un campeonato.

Después de derrotar a la Campeona High Speed, Waka Tsukiyama preguntó durante una entrevista detrás de escena si podría ser la siguiente retadora al título, pero Mei Seira afirmó que no definitivamente.

Después de la lucha en equipos de God’s Eye, Syuri llegó al ring y anunció que regresará a Stardom en el evento del Tokyo Korakuen Hall del 27 de septiembre después de tomar una breve pausa desde fines de junio.

Tras bambalinas, Natsuko Tora confirmó a sus compañeras de equipo antes del combate por equipos que sostendrán en OZ Academy en el Yokohama Budokan. Tora se hará acompañer de Saya Kamitani, Ruaka y Rina en el evento «Judgment Waltz» del 19 de octubre contra el equipo de Mayumi Ozaki, Sho, Saori Anou y Yumi Ohka. La condición es que, si Ozaki pierde, deberá unirse a HATE como su miembro de menor rango.

Durante el evento principal, HATE (Konami, Rina y Fukigen Death★) retuvo el Campeonato Artist of Stardom para lograr su primera defensa exitosa. Sus rivales en turno fueron Hanan, Saya Iida y Momo Kohgo de STARS.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM IN OSAKA 2025 SEP.», 23.09.2025

Osaka Edion Arena #2

862 Espectadores

1. AZM, Saori Anou, Bea Priestley, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Saya Kamitani, Natsuko Tora, Momo Watanabe, Ruaka y Azusa Inaba (15:44) con la Diving Footstomp de AZM sobre Inaba.

2. 3 Way Battle: Waka Tsukiyama y HANAKO vencieron a Starlight Kid y Mei Seira y a Bozilla y Akira Kurogane (11:08) con la Aussie Suplex Hold de Tsukiyama sobre Seira.

3. Saki Kashima, Ami Sohrei y Lady C vencieron a Yuria Hime, Ema Maishima y Kikyo Furusawa (11:01) con la Big Boot de Lady C sobre Hime.

4. Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Hina y Kiyoka Kotatsu (10:15) con la Inaba Drop de Inaba sobre Kotatsu.

5. Natsupoi venció a Yuna Mizumori (11:44) con un Fairy Brinkle.

6. Artist of Stardom Title: Konami, Rina y Fukigen Death★ (c) vencieron a Hanan, Saya Iida y Momo Kohgo (19:37) con la Doujime Sleeper Hold de Konami sobre Hanan defendiendo el título.