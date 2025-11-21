Stardom: «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 6

Stardom presentó la primera de dos funciones en el Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo para la sexta fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«.

► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 6

Lamentablemente, se anunció que Suzu Suzuki y Ema Maishima no estaban en condiciones de realizar la gira de Sapporo, por lo que se perderían los conciertos del 15 y 16 de noviembre. En consecuencia, Bea Priestley y Saya Iida se alzaron con la victoria sobre Suzu Suzuki y Rina Yamashita por abandono.

Aya Sakura y Sayaka Kurara ligaron su segunda victoria, esta vez ante Ami Sohrei y Lady C.

Hina y Ranna Yagami superaron con fiereza a Waka Tsukiyama y Rian para sumar cuatro unidades.

Yuna Mizumori y Mei Seira sostuvieron un reñido duelo ante Teotleco y Osita; tras quince minutos de acciones se decretó un justo empate.

En el encuentro principal, Megan Bayne y HANAKO ligaron su tercera victoria doblegando a Konami y Rina.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 15.11.2025

Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo

455 Espectadores

– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley [6] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] por Forfeit.

1. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara [4] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [2] (10:22) con la Sakuracchi de Sakura sobre Lady C.

2. Nanami Hatano venció a Kikyo Furusawa (9:15) con un Doujime Dragon Sleeper.

3. Saya Iida y Bea Priestley vencieron a Rina Yamashita y Honoka (12:08) con un Iida Bridge de Iida sobre Honoka.

4. Natsuko Tora y Ruaka vencieron a Haruka Umesaki y Mizuki Kato (8:44) con un Diving Body Press de Tora sobre Kato.

5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami [4] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (8:54) con un Beat Strike de Yagami sobre Tsukiyama.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [5] vs. Teotleco y Osita [5] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [6] vencieron a Konami y Rina [4] (13:59) con un F5 de Bayne sobre Konami.

– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación parcial:

Red Goddesses:

1. Natsupoi y Saori Anou [6]

2. Teotleco y Osita [5]

-. Yuna Mizumori y Mei Seira [5]

4. Natsuko Tora y Ruaka [4]

-. Sareee y Miku Kanae [4]

-. Hina y Ranna Yagami [4]

7. Bozilla y Akira Kurogane [2]

8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:

1. Syuri y Saki Kashima [6]

-. Saya Iida y Bea Priestley [6]

-. Megan Bayne y HANAKO [6]

4. Konami y Rina [4]

-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [4]

6. AZM y Miyu Amasaki [2]

-. Ami Sohrei y Lady C [2]

8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]