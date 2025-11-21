Stardom: «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 6

Stardom presentó la primera de dos funciones en el Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo para la sexta fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2025«.
► «Goddesses of Stardom Tag League 2025» Día 6
Lamentablemente, se anunció que Suzu Suzuki y Ema Maishima no estaban en condiciones de realizar la gira de Sapporo, por lo que se perderían los conciertos del 15 y 16 de noviembre. En consecuencia, Bea Priestley y Saya Iida se alzaron con la victoria sobre Suzu Suzuki y Rina Yamashita por abandono.
Aya Sakura y Sayaka Kurara ligaron su segunda victoria, esta vez ante Ami Sohrei y Lady C.
Hina y Ranna Yagami superaron con fiereza a Waka Tsukiyama y Rian para sumar cuatro unidades.
Yuna Mizumori y Mei Seira sostuvieron un reñido duelo ante Teotleco y Osita; tras quince minutos de acciones se decretó un justo empate.
En el encuentro principal, Megan Bayne y HANAKO ligaron su tercera victoria doblegando a Konami y Rina.
Los resultados completos son:
Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 15.11.2025
Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo
455 Espectadores
– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley [6] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] por Forfeit.
1. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara [4] vencieron a Ami Sohrei y Lady C [2] (10:22) con la Sakuracchi de Sakura sobre Lady C.
2. Nanami Hatano venció a Kikyo Furusawa (9:15) con un Doujime Dragon Sleeper.
3. Saya Iida y Bea Priestley vencieron a Rina Yamashita y Honoka (12:08) con un Iida Bridge de Iida sobre Honoka.
4. Natsuko Tora y Ruaka vencieron a Haruka Umesaki y Mizuki Kato (8:44) con un Diving Body Press de Tora sobre Kato.
5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Hina y Ranna Yagami [4] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (8:54) con un Beat Strike de Yagami sobre Tsukiyama.
6. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [5] vs. Teotleco y Osita [5] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).
7. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Megan Bayne y HANAKO [6] vencieron a Konami y Rina [4] (13:59) con un F5 de Bayne sobre Konami.
– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación parcial:
Red Goddesses:
1. Natsupoi y Saori Anou [6]
2. Teotleco y Osita [5]
-. Yuna Mizumori y Mei Seira [5]
4. Natsuko Tora y Ruaka [4]
-. Sareee y Miku Kanae [4]
-. Hina y Ranna Yagami [4]
7. Bozilla y Akira Kurogane [2]
8. Waka Tsukiyama y Rian [0]
Blue Goddesses:
1. Syuri y Saki Kashima [6]
-. Saya Iida y Bea Priestley [6]
-. Megan Bayne y HANAKO [6]
4. Konami y Rina [4]
-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [4]
6. AZM y Miyu Amasaki [2]
-. Ami Sohrei y Lady C [2]
8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]