Stardom: «Goddess of Stardom Tag League 2022» Día 7

La séptima jornada del torneo «Goddess of Stardom Tag League 2022» de Stardom, tuvo lugar en el Tokyo Korakuen Hall con ocho combates de la fase de grupos.

►»Goddess of Stardom Tag League 2022″ Día 7

Hazuki y Koguma ligaron su tercera victoria doblegando a las jóvenes Hanan y Saya Iida.

Maika y Himeka de Donna del Mondo lucieron acopladas para dar cuenta de AZM y Miyu Amasaki sumando ocho puntos.

Momo Watanabe y Starlight Kid fueron contundentes en su ofensiva ante Mai Sakurai y Lady C, ya suman cinco tantos.

Dando muestra de poderío, Nanae Takahashi y Yuu doblegaron a SAKI y Waka Tsukiyama.

Las monarcas Tam Nakano y Natsupoi hicieron valer su condición pra obtener su tercer triunfo, esta vez ante Saki Kashima y Fukigen Death★.

Las poderosas patadas de Tomoka Inaba, combinadas con la contundencia de Syuri les dieron el triunfo ante Mayu Iwatani y Momo Kohgo.

Giulia y Thekla mostraron su gran coordinación, lo que les valió imponerse a Utami Hayashishita y Saya Kamitani y empatarlas con ocho puntos.

MIRAI y Ami Sohrei se aplicaron a fondo para frenar el buen paso de Natsuko Tora y Ruaka.

Los resultados completos son:

Stardom «12TH GODDESS OF STARDOM TAG LEAGUE», 23.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,081 Espectadores

1. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Hazuki y Koguma [6] vencieron a Hanan y Saya Iida [2] (9:33) con un Wing Cross Facelock de Hazuki sobre Hanan.

2. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Maika y Himeka [8] derrotaron a AZM y Miyu Amasaki [2] (6:36) con un Jackknife Hold de Maika sobre AZM.

3. Goddess of Stardom – Red Goddess: Momo Watanabe y Starlight Kid [5] vencieron a Mai Sakurai y Lady C [0] (8:26) con un B Driver de Watanabe sobre Sakurai.

4. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Nanae Takahashi y Yuu [5] derrotaron a SAKI y

Waka Tsukiyama [2] (7:24) con la Last Ride de Yuu sobre Tsukiyama.

5. Goddess of Stardom – Red Goddess: Tam Nakano y Natsupoi [6] vencieron a Saki Kashima y Fukigen Death★ [2] (3:46) con un Fairial Gift de Natsupoi sobre Fukigen.

6. Goddess of Stardom – Red Goddess: Syuri y Tomoka Inaba [5] derrotaron a Mayu Iwatani y Momo Kohgo [2] (7:19) con la Ichigeki Hissatsu Tomoka Kick de Inaba sobre Kohgo.

7. Goddess of Stardom – Red Goddess: Giulia y Thekla [8] vencieron a Utami Hayashishita y Saya Kamitani [8] (11:52) con un Leglock Clutch Hold de Thekla sobre Hayashishita.

8. Goddess of Stardom – Blue Goddess: MIRAI y Ami Sohrei [5] derrotaron a Natsuko Tora y Ruaka [8] (9:39) con la Miramare de MIRAI sobre Ruaka.

– Goddess of Stardom 2022 – Clasificación Parcial

Red Goddesses:

1. Utami Hayashishita & Saya Kamitani (AphroditE) [8]

-. Giulia & Thekla (Mafia Bella) [8]

3. Tam Nakano & Natsupoi (meltear) [6]

4. Syuri & Tomoka Inaba (Karate Brave) [5]

-. Momo Watanabe & Starlight Kid (Black Desire) [5]

6. Saki Kashima & Fukigen Death (We Love Tokyo Sports) [2]

-. Mayu Iwatani & Momo Kohgo (Peach☆Rock) [2]

8. Mai Sakurai & Lady C (Mai Fair Lady) [0]

Blue Goddess:

1. Natsuko Tora & Ruaka (BMI2000) [8]

-. Maika & Himeka (MaiHime) [8]

3. Hazuki & Koguma (FWC) [6]

4. Nanae Takahashi & Yuu (7Upp) [5]

-. MIRAI & Ami Sohrei (The New Eras) [5]

6. SAKI & Waka Tsukiyama (Kawild Venus) [2] *

-. AZM & Miyu Amasaki (02line) [2]

-. Hanan & Saya Iida (wing★gori) [2]