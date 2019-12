El Yokohama Radiant Hall fue el recinto que albergó la función «Goddess of Star 2019«, donde se puso en juego del Campeonato de Parejas y otros duelos interesantes.

Antes de ello, Hazuki sostuvo su última lucha en su grupo Oedo Tai, enfrentando en mano a mano a su líder Kagetsu en una vertiginosa batalla. Kagetsu terminó superando a su pupila, quien pronto se retirará.

En el turno principal, Jungle Kyona y Konami expusieron por tercera ocasión el Campeonato Goddesses of Stardom respondiendo al desafío de Riho y Starlight Kid. A pesar del ímpetu mostrado por las retadoras, no pudieron contra la perfecta labor en equipo que exhibieron las monarcas.

Los resultados completos son:

Stardom «GODDESS OF STARS 2019», 14.12.2019

Yokohama Radiant Hall

Asistencia: 365 Espectadores

1. Stardom Fresh Battle: Saya Kamitani, Saya Iida y Itsuki Hoshino vencieron a Ruaka, Rina y Hina (6:30) con un Running Shooting Star Press de Kamitani sobre Rina.

2. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Sumire Natsu, Jamie Hayter y «Session Moth» Martina derrotaron a Bea Priestley, Momo Watanabe, AZM y Leo Onozaki (10:04) con un Diving Body Press de Tora sobre Onozaki.

3. Giulia venció a Saki Kashima (11:03) con un Glorious Buster.

4. Utami Hayashishita derrotó a Andras Miyagi (8:36) con un Cross-Arm German Suplex Hold.

5. STARS vs. TCS: Mayu Iwatani, Arisa Hoshiki y Tam Nakano venció a Hana Kimura, DEATH Yama-san y Zoe Lucas (8:38) con la Brazilian Kick de Hoshiki sobre Lucas.

6. Hazuki Oedo Tai Last Chapter ~ Kagetsu and the Last Crusade: Kagetsu derrotó a Hazuki (16:15) con la Death Valley Bomb.

7. Goddesses of Stardom Title: Jungle Kyona y Konami (c) vencieron a Riho y Starlight Kid (16:06) con la Final Lancer de Konami sobre Kid defendiendo el título

Al día siguiente, en esa misma sede, comenzó la despedida de Hazuki, quien se retirará de la lucha libre profesional.

En mano a mano de 7:30 minutos de duración, Giulia frenó a la peligrosa Andras Miyagi.

Tokyo Cyber Squad (Hana Kimura, Jungle Kyona, Konami, Zoe Lucas y Ruaka) se impuso en tremenda lucha de eliminación a la quinteta de Stars conformada por (Mayu Iwatani, Arisa Hoshiki, Tam Nakano, Saki Kashima y Starlight Kid).

Hazuki comenzó la despedida de la empresa y en esta ocasión le tocó enfrentar a diez luchadoras de la empresa, elegidas al azar.

Los resultados completos son:

Stardom «GODDESS OF STARS 2019», 15.12.2019

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 388 Espectadores

1. 3 Way Match: Natsuko Tora venció a Saya Iida y Leo Onozaki (6:21) con la Shouten sobre Onozaki.

2. Saya Kamitani y Itsuki Hoshino derrotaron a Rina y Hina (7:04) con un Running Shooting Star Press de Kamitani sobre Hina.

3. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Bea Priestley, Momo Watanabe, Utami Hayashishita y AZM vencieron a Kagetsu, Sumire Natsu, Jamie Hayter y «Session Moth» Martina (9:12) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Martina.

4. Giulia derrotó a Andras Miyagi (7:30) con la Stealth Viper.

5. STARS vs. TCS Elimination Match: Hana Kimura, Jungle Kyona, Konami, Zoe Lucas y Ruaka vencieron a Mayu Iwatani, Arisa Hoshiki, Tam Nakano, Saki Kashima y Starlight Kid (5-4).

6. Hazuki vs. All Members: Hazuki vs. Kagetsu – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hazuki vs. Sumire Natsu – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hazuki vs. «Session Moth» Martina – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Jamie Hayter derrotó a Hazuki (0:47) con la Cow Killer.

– Hazuki vs. Natsuko Tora – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hazuki venció a Itsuki Hoshino con un Vertical Brainbuster (0:58).

– Hazuki derrotó a Leo Onozaki con la Hazukistral (0:37).

– Hazuki vs. Saya Iida – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– Hazuki vs. Saya Kamitani – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

– AZM venció a Hazuki con la Misteriorana (0:47).