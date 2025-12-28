Stardom: Definida fecha y rival para debut de Fuwa-chan

Fuwa-chan, la popular influencer y luchadora japonesa, se incorporará oficialmente a Stardom; ha quedado definido quien será la rival contra la que se enfrentará en su debut.

► Fuwa-chan está lista para su debut

Mediante una conferencia de prensa, Stardom reveló que Fuwa-chan debutará el 29 de diciembre en el evento «Dream Queendom 2025», donde sostendrá un mano a mano contra Hazuki.

Fuwa-chan nominó a Hazuki como su primera oponente de regreso al ring, un reto que Hazuki aceptó con gusto. En la conferencia de prensa, Hazuki compartió su perspectiva sobre la incorporación de Fuwa-chan al elenco de Stardom.

Esto dijo Hazuki:

De verdad creo que Fuwa-chan es rara, igual que yo, y a menudo incomprendida por quienes la rodean. Pero he estado entrenando a su lado y he visto su lado increíblemente amable, las partes que luchan y se preocupan, y las que sienten una profunda frustración. He visto todas esas facetas diferentes de ella. Por eso me alegra tanto que haya elegido la lucha libre profesional y que haya dicho que quería que su combate de redebut fuera contra mí.

Por su parte, Fuwa-chan también estuvo presente, vistiendo el equipo de lucha que usó para su primer combate en 2022. Habló de la conexión que siente con Hazuki y por qué la nominó como su oponente

Hazuki lo ve todo: mi habilidad, mi determinación. Precisamente porque me enseñó la dureza de este mundo, creo que Hazuki juzgará con severidad si soy digna de estar en este ring. Mi única arma es la determinación que Hazuki me inculcó. Pero quien ha forjado su determinación es fuerte. Para demostrarlo, pienso darlo todo de este último año y medio y luchar con todas mis fuerzas para ganar.

Fuwa-chan aseguró que se une a Stardom para competir de manera seria, y que no quiere ser tomada a la ligera en su desempeño en el ring.

Mis títulos o apariciones en televisión, nada de eso importa. En el ring, solo los más fuertes siguen en pie. Entro en este mundo donde solo los fuertes sobreviven, totalmente preparada para enfrentar su crudeza. Puedo sonar arrogante, pero soy luchadora profesional. Mi intención es ganar. No pediré favores; voy a derrotar Hazuki . Lo espero con ansias.