Stardom: Defensa del título de parejas

Por segundo día, Stardom se presentó en Okinawa con «Spring Vacation ~Hi Hi! Okinawa~» donde se expuso un campeonato.

► «Spring Vacation ~Hi Hi! Okinawa~» – Día 2

Tras perder una lucha de tercias, llena de nuevos malentendidos entre Crazy Star, Mei Seira y Suzu Suzuki comenzaron a pelear, y tuvieron que separarlas. La victoria de Ranna Yagami sobre Mei Seira le dio la oportunidad de retar a Seira por el Campeonato High Speed.

En batalla de eliminación de cinco contra cinco entre HATE y Cosmic Angels, fueron Tam Nakano, Saori Anou, Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara quienes doblegaron a Saya Kamitani, Natsuko Tora, Momo Watanabe, Konami y Ruaka.

En el turno estelar, Hanan y Saya Iida lograron la segunda defensa del Campeonato Goddesses of Stardom tras dominar a sus compañeras de facción, Mayu Iwatani y Momo Kohgo. Inmediatamente después del clímax del evento principal, Winggori nominó a FWC (Hazuki y Koguma) como sus próximas retadoras para el All-Star Grand Queendom 2025 en el Yokohama Arena.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM SPRING VACATION 2025 ~ HI SAI! OKINAWA», 22.03.2025

Okinawa Convention Center

572 Espectadores

1. Maika, Mina Shirakawa y HANAKO vencieron a Akira Kurogane, Yuria Hime y Anne Kanaya (11:42) con un Brainbuster de HANAKO sobre Kanaya.

2. 3 Way Battle: Miyu Amasaki venció a Saki Kashima y Waka Tsukiyama (6:48) mcon la Amanohashidate sobre Tsukiyama.

3. Tomoka Inaba venció a Rian (10:28) con una Ichigeki Hissatsu Tomoka Kick.

4. Hazuki y Koguma vencieron a Rina y Azusa Inaba (9:02) con un 120% Schoolboy de Koguma sobre Inaba.

5. Hina, Lady C y Ranna Yagami vencieron a Mei Seira, AZM y Suzu Suzuki (9:18) con un Paradiddle Diddle de Yagami sobre Seira.

6. COSMIC ANGELS vs. H.A.T.E. Special Elimination Match: Tam Nakano, Saori Anou, Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Saya Kamitani, Natsuko Tora, Momo Watanabe, Konami y Ruaka (22:07).

1) Saori Anou eliminó a Momo Watanabe con un Special Pottering (8:02).

2) Konami eliminó a Yuna Mizumori con un Triangle Lancer (10:25).

3) Aya Sakura y Konami cayeron por encima de la tercera cuerda (12:20).

4) Ruaka eliminó a Saori Anou lanzándola por encima de la tercera cuerda (13:59).

5) Tam Nakano eliminó a Ruaka lanzándola por encima de la tercera cuerda (15:13).

6) Sayaka Kurara y Natsuko Tora cayeron por encima de la tercera cuerda(17:32).

7) Tam Nakano eliminó a Saya Kamitani con un Violet Screwdriver (22:07).

7. Goddesses of Stardom Title: Hanan y Saya Iida (c) vencieron a Mayu Iwatani y Momo Kohgo (17:37) con un Lariat de Iida sobre Kohgo defendiendo el título