Stardom: Defensa del cetro de parejas

Stardom llegó al Tokyo Korakuen Hall para una función especial donde se disputaron dos campeonatos.

► Neo Stardom Army vs. Oedo Tai

Ami Sohrei logró la tercera defensa del Campeonato Future of Stardom al imponerse en un intenso duelo ante Lady C.

Luego de cinco meses, Fuwa-chan reapareció y dio un aviso sobre el ring. Sostendrá su segunda lucha profesional para el 23 de abril. Ella es una comediante japonesa y una personalidad de YouTube.

Continuando con la gira de retiro de Himeka, en esta ocasión enfrentó en mano a mano a Natsupoi ante quien cayó en casi dieciséis minutos de refriega. Tras la lucha, Himeka sugirió una lucha de parejas entre Natsupoi y Kakeru Sekiguchi contra Himeka y Miyuki Takase.

En el turno principal, Neo Stardom Army (Nanae Takahashi y Yuu) lograron la segunda defensa del Campeonato Goddesses Of Stardom respondiendo al reto que hizo Oedo Tai (Natsuko Tora y Ruaka). Tras la celebración, MIRAI y Ami Sohrei de God’s Eye, desafiaron a las monarcas. El duelo está programado para el 23 de abril en el Yokohama Arena.

Los resultados completos son:

Stardom, 10.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 904 Espectadores

1. Future of Stardom Title Contendership, 3 Way Battle: Rina venció a Miyu Amasaki y Hina (5:31) con un Jackknife Hold sobre Hina.

2. 3 Way Battle: Saki Kashima y Fukigen Death★ derrotaron a Koguma y Momo Kohgo y a Ram Kaichow y Maika Ozaki (6:56) con un Reverse Cradle de Fukigen sobre Kohgo.

3. Future of Stardom Title: Ami Sohrei (c) venció a Lady C (9:19) con la Raiden Shiku defendiendo el título

4. God’s Eye vs. Oedo Tai: Syuri y MIRAI derrotaron a Momo Watanabe y Starlight Kid (10:15) con un Modified Pinfall de MIRAI sobre Kid.

5. DDM vs. STARS: Giulia, Maika, Mai Sakurai y Thekla vencieron a Mayu Iwatani, Hazuki, Hanan y Saya Iida (9:23) con un Michinoku Driver II de Hazuki sobre Iida.

6. Queen’s Quest vs. Cosmic Angels: Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM vs. Tam Nakano, Mina Shirakawa y Mariah May – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

7. Himeka Retirement Road: Natsupoi derrotó a Himeka (15:51) con un Cross Armbreaker.

8. Goddesses of Stardom Title: Nanae Takahashi y Yuu (c) vencieron a Natsuko Tora y Ruaka (15:51) con un Diving Body Press de Yuu sobre Ruaka (2nd defense) defendiendo el título