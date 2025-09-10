Stardom: Dark Silueta se lesiona y pierde título

La Amazona del ring y súper estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dark Silueta resultó lesionada en el curso de una lucha que se llevó a cabo con la empresa Stardom en el Tokyo Korakuen Hall.

► Dark Silueta se lesionó un brazo

Esta fue la sexta lucha del cartel donde se llevó a cabo el combate por el Campeonato Femenino CMLL Japón, con la retadora Koguma enfrentando a la campeona Dark Silueta.

Para Koguma, este fue su primer desafío a un título individual desde su combate por el Campeonato High Speed en agosto de 2011, pero el duelo tuvo un giro inesperado.

Desde el arranque de las acciones, Koguma tuvo dificultades ya que Dark Silueta, se enfrascó en una lucha recia. La tapatía castigó a Koguma con un Camel Clutch durísimo y luego le propinó una andanada de golpes, que dejaron huella en el rostro de la japonesa. En un momento dado Koguma fue lanzada fuera del ring y siguió recibiendo ataques de Dark Silueta. En un momento determinado, Koguma alcanzó a reacciona y contraatacó con un Tornado DDT fuera del ring, resultando una lesión en el hombro derecha de la mexicana. Dark Silueta no se movió y tras ser revisada, el réferi detuvo el combate a los 4:54 minutos de acciones, otorgando el triunfo a Koguma, quien se proclamó nueva campeona.

Dark Silueta fue colocada en una camilla, mientras que Koguma recibió el cinturón con lágrimas en los ojos. Entonces subió al ring Hazuki, compañera de Koguma en la dupla FWC, quien lanzó su reto por el Campeonato Femenino CMLL Japón. Koguma la abrazó en señal de aceptación.

Koguma tomó el micrófono y expresó unas palabra a la mexicana antes de que la retiraran:

Antes que nada, Silueta, gracias. No quería ser campeona de esta forma, pero hoy pienso que diría lo mismo si hubiera ganado directamente. Si lo hubiera sabido, habría nominado a Hazuki para cualquier mi primera defensa, pero el reto está decidido. Bueno, Hazuki, te daré una paliza.

Sólo resta conocer el estado de la lesión de Dark Silueta y si ésta no afecta el resto de la gira de la mexicana, quien ya lleva un mes por el Lejano Oriente.