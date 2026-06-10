Stardom: Cuatro luchadoras de gira a Norteamérica

Taro Okada, presidente de Stardom, dio a conocer que cuatro luchadoras de la plantilla, harán gira a Norteamérica.

► Como parte de acuerdos de intercambio, luchadoras de Stardom viajarán fuera de Japón

Este anuncio se dio en el curso de la conferencia de prensa con motivo de la siguiente magna función de Stardom, «The Conversion 2026» que tendrá lugar en el Yoyogi National Stadium de Tokio el 20 de junio.

Las cuatros luchadoras elegidas son: Syuri, Ranna Yagami, Hazuki y Fuwa-chan. Para Yagami y Fuwa-chan es su primera experiencia luchística fuera de Japón.

En su comunicado, Taro Okada señaló:

Este verano, cuatro luchadoras de Stardom realizarán una gira internacional: Syuri, Ranna Yagami, Hazuki y Fuwa-chan. Por consiguiente, no participarán en el torneo 5★STAR GP de este año. Las organizaciones correspondientes y Stardom anunciarán más detalles próximamente, así que estén atentos. … Para llevar la lucha libre profesional de Stardom a audiencias de todo el mundo, continuaremos con estas actividades fuera de Japón este año, así que estén pendientes.

Stardom ha afianzado varios vínculos de colaboración con empresas estadounidenses. De tal manera, que se han oficializado participaciones como: