Stardom: Comenzó el torneo Goddesses of Stardom Tag League

Dio comienzo la décimo quinta edición del torneo «Goddesses of Stardom Tag League«, exclusivo para parejas de la empresa Stardom.

► «Goddesses of Stardom Tag League» Día 1

Fuwa-chan, conocida en Japón como comediante y YouTuber, reapareció en Stardom tras una ausencia de más de un año y anunció su intención de dedicarse por completo a la lucha libre profesional. Su regreso al ring está programado para el 29 de diciembre en el Sumo Hall. Su publicación en X anunciando su regreso superó los 23 millones de visualizaciones.

Megan Bayne de AEW fue anunciada como la compañera de HANAKO; ella fue ganadora de dicha competencia en 2023 junto con Maika.

Eñ torneo arrancó con la lucha entre Konami y Rina contra Aya Sakura y Sayaka Kurara. Tras intensas acciones, las de HATE se llevaron el triunfo.

Syuri y Saki Kashima sumaron sus primeros puntos tras dominar a Suzu Suzuki y Rina Yamashita de Mi Vida Loca.

Teotleco y Osita hicieron su presentación en la competencia aunque desafortunadamente cayeron ante Natsupoi y Saori Anou.

Las actuales monarcas de la categoría, Natsuko Tora y Ruaka se presentaron en la competencia con sendo triunfo ante Hina y Ranna Yagami.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NIGHTER 2025 IN KORAKUEN NOV.», 07.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,127 Espectadores

0. Momo Kohgo venció a Ema Maishima (7:20) con un Back Twist.

1. Saya Kamitani venció a Kikyo Furusawa (5:34) con un Crab Hold.

2. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Konami y Rina [2] vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara [0] (10:26) con un Triangle Lancer de Konami sobre Sakura.

3. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley [2] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [0] (9:36) con una Plan Bea de Priestley sobre Amasaki.

4. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [2] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] (8:13) con la Kishikaisei de Kashima sobre Yamashita.

5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [2] vencieron a Sareee y Miku Kanae [0] (10:36) con un Unsinkable Ship of Kumamoto de Mizumori sobre Kanae.

6. Megan Bayne, HANAKO, Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Ami Sohrei, Lady C, Bozilla y Akira Kurogane (11:33) con una Running Powerbomb de Bayne sobre Kurogane.

7. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou [2] vencieron a Teotleco y Osita [0] (14:46) ncon la Fairy Magic de Natsupoi sobre Teotleco.

8. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [2] vencieron a Hina y Ranna Yagami [0] (10:02) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Hina.

– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Natsuko Tora y Ruaka [2]

-. Natsupoi y Saori Anou [2]

-. Yuna Mizumori y Mei Seira [2]

4. Waka Tsukiyama y Rian

-. Bozilla y Akira Kurogane

6. Hina y Ranna Yagami [0]

-. Teotleco y Osita [0]

-. Sareee y Miku Kanae [0]

Blue Goddesses:

1. Konami y Rina [2]

-. Saya Iida y Bea Priestley [2]

-. Syuri y Saki Kashima [2]

4. Ami Sohrei y Lady C

-. Megan Bayne y HANAKO

6. AZM y Miyu Amasaki [0]

-. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]

-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [0]