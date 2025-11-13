Stardom: Comenzó el torneo Goddesses of Stardom Tag League

Dio comienzo la décimo quinta edición del torneo «Goddesses of Stardom Tag League«, exclusivo para parejas de la empresa Stardom.
► «Goddesses of Stardom Tag League» Día 1
Fuwa-chan, conocida en Japón como comediante y YouTuber, reapareció en Stardom tras una ausencia de más de un año y anunció su intención de dedicarse por completo a la lucha libre profesional. Su regreso al ring está programado para el 29 de diciembre en el Sumo Hall. Su publicación en X anunciando su regreso superó los 23 millones de visualizaciones.
Megan Bayne de AEW fue anunciada como la compañera de HANAKO; ella fue ganadora de dicha competencia en 2023 junto con Maika.
Eñ torneo arrancó con la lucha entre Konami y Rina contra Aya Sakura y Sayaka Kurara. Tras intensas acciones, las de HATE se llevaron el triunfo.
Syuri y Saki Kashima sumaron sus primeros puntos tras dominar a Suzu Suzuki y Rina Yamashita de Mi Vida Loca.
Teotleco y Osita hicieron su presentación en la competencia aunque desafortunadamente cayeron ante Natsupoi y Saori Anou.
Las actuales monarcas de la categoría, Natsuko Tora y Ruaka se presentaron en la competencia con sendo triunfo ante Hina y Ranna Yagami.
Los resultados completos son:
Stardom «STARDOM NIGHTER 2025 IN KORAKUEN NOV.», 07.11.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,127 Espectadores
0. Momo Kohgo venció a Ema Maishima (7:20) con un Back Twist.
1. Saya Kamitani venció a Kikyo Furusawa (5:34) con un Crab Hold.
2. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Konami y Rina [2] vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara [0] (10:26) con un Triangle Lancer de Konami sobre Sakura.
3. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Saya Iida y Bea Priestley [2] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [0] (9:36) con una Plan Bea de Priestley sobre Amasaki.
4. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Syuri y Saki Kashima [2] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] (8:13) con la Kishikaisei de Kashima sobre Yamashita.
5. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [2] vencieron a Sareee y Miku Kanae [0] (10:36) con un Unsinkable Ship of Kumamoto de Mizumori sobre Kanae.
6. Megan Bayne, HANAKO, Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Ami Sohrei, Lady C, Bozilla y Akira Kurogane (11:33) con una Running Powerbomb de Bayne sobre Kurogane.
7. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsupoi y Saori Anou [2] vencieron a Teotleco y Osita [0] (14:46) ncon la Fairy Magic de Natsupoi sobre Teotleco.
8. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Natsuko Tora y Ruaka [2] vencieron a Hina y Ranna Yagami [0] (10:02) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Hina.
– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:
Red Goddesses:
1. Natsuko Tora y Ruaka [2]
-. Natsupoi y Saori Anou [2]
-. Yuna Mizumori y Mei Seira [2]
4. Waka Tsukiyama y Rian
-. Bozilla y Akira Kurogane
6. Hina y Ranna Yagami [0]
-. Teotleco y Osita [0]
-. Sareee y Miku Kanae [0]
Blue Goddesses:
1. Konami y Rina [2]
-. Saya Iida y Bea Priestley [2]
-. Syuri y Saki Kashima [2]
4. Ami Sohrei y Lady C
-. Megan Bayne y HANAKO
6. AZM y Miyu Amasaki [0]
-. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]
-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [0]