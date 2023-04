Stardom llegó al Yoyogi National Stadium Gymnasium #2 para la jornada conclusiva del “Cinderella Tournament 2023”.

► “Cinderella Tournament 2023”

Al comienzo de la función se anunció que Stardom regresará el 25 de junio al Gimnasio #2 del Estadio Nacional Yoyogi. En la primera semifinal del torneo, Mai Sakurai dominó a la hasta entonces sorpresiva Waka Tsukiyama.

En la siguiente semifinal, MIRAI se impuso a su compañera Ami Sohrei para lograr su pase a la gran final.

Mayu Iwatani fue atacada por Mercedes Moné después del quinto combate.

En mano a mano especial, Syuri doblegó a Konami, con la fuerza de sus patadas.

MIRAI se proclamó vencedora del “Cinderella Tournament” por segundo año consecutivo tras imponerse en la gran final a Mai Sakurai. Aún no ha decidido por cual cinturón contenderá.

En la estelar, Donna del Mondo (Giulia, Maika, Himeka y Thekla) superaron a Cosmic Angels (Tam Nakano, Natsupoi, Mina Shirakawa y SAKI) en un combate de eliminación.

Después del Evento Principal, Mina Shirakawa y Waka Tsukiyama anunciaron su salida de Cosmic Angels y Tsukiyama se unió al Club Venus. Después de la separación de Cosmic Angels, Saori Anou subió al ring y ofreció su apoyo a los tres luchadores de la agrupación que permanecían en el ring (Nakano, Natsupoi y SAKI).

Los resultados completos son:

Stardom “CINDERELLA TOURNAMENT”, 15.04.2023

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

Asistencia: 1,049 Espectadores

0. HANAKO vs. Aya Sakura – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

1. Cinderella Tournament – Semifinal: Mai Sakurai venció a Waka Tsukiyama (5:52) con un Rolling Guillotine.

2. Cinderella Tournament – Semifinal: MIRAI derrotó a Ami Sohrei (11:12) con un Jumping Lariat.

3. STARS – Club Venus: Mariah May, Jessie y Xena vencieron a Hazuki, Koguma y Momo Kohgo (9:54) con un Joyride de Jessie sobre Kohgo.

4. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Saki Kashima, Ruaka y Rina derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM, Lady C, Hina y Miyu Amasaki (10:47) con un Pink♡Devil de Rina sobre Amasaki.

5. STARS vs. 7Upp: Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori vencieron a Mayu Iwatani, Hanan y Saya Iida (11:46) con un Cross Facelock de Takahashi sobre Iida.

6. Syuri derrotó a Konami (10:02) con una Face Kick.

7. Cinderella Tournament – Final: MIRAI venció a Mai Sakurai (13:12) con un Diving Body Attack.

8. Himeka Last DDM & Yokohama Arena Skirmish – Cosmic Angels vs. DDM 2/3 Falls Match: Giulia, Maika, Himeka y Thekla derrotaron a Tam Nakano, Natsupoi, Mina Shirakawa y SAKI

(2-1) (14:43). Giulia eliminó a Nakano con una Northern Light Bomb (7:12). Nakano eliminó a Giulia con un Twilight Dream (2:54). Maika eliminó a Natsupoi con u Michinoku Driver II (4:37).

–