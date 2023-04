Stardom: “Cinderella Tournament 2023” Día 3

Para la tercera jornada del “Cinderella Tournament 2023”, Stardom llegó al Tokyo Korakuen Hall donde se efectuó la fase de cuartos de final.

► “Cinderella Tournament 2023” Día 3

En un mensaje vía video, Konami convocó a Syuri a un combate bajo las reglas UWF para el 15 de abril.

En el primer encuentro del torneo, Waka Tsukiyama sigue sorprendiendo y esta vez se hizo cargo de Saki Kashima en un rápido duelo para avanzar a semifinales.

MIRAI detuvo en seco a la australiana Xena para seguir adelante en la competencia.

Siguió un recio choque donde Ami Sohrei doblegó a la recia Natsuko Tora a la que elimin´´o tras lanzarla sobre las cuerdas hacia afuera del ring.

En la última batalla de clasificación, Mai Sakurai sorprendió a Momo Watanabe también arrojándola fuera del cuadrilátero.

Himeka continua con su gira de despedida y esta vez se asoció con Miyuki Takase para enfrentar a Natsupoi y Kakeru Sekiguchi. Con esta lucha se cumplió uno de los deseos de Himeka de reencontrarse con ex compañeras de AWG.

El 11 de noviembre de 2018, the Beginning (Himeka Arita y Miyuki Takase) derrotaron a Natsumi Maki y Kakeru Sekiguchi en el Korakuen Hall en evento de AWG. Cuatro años después, Himeka revivió ese duelo especial. Fue también la primera aparición de Takase y Sekiguchi con Stardom. Al final de la lucha, que terminó en empate, las cuatro luchadoras se abrazaron.

En el turno estelar, Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) lograron la segunda defensa del Campeonato Artist of Stardom ante Queen’s Quest (AZM, Saya Kamitani y Utami Hayashishita).

Tras el encuentro, subieron al ring, Natsupoi, KAIRI y Saori Anou para desafiar a las monarcas. La lucha tendrá lugar el 23 de abril.

Los resultados completos son:

Stardom “CINDERELLA TOURNAMENT”, 02.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,295 Espectadores

1. Maika venció a Aya Sakura (6:41) con la Yamachahana.

2. Gauntlet Tag Match: Syuri y HANAKO derrotaron a Hazuki y Saya Iida, a Starlight Kid y Ruaka, a Mina Shirakawa y Mariah May, a Koguma y Momo Kohgo, a Tam Nakano y Yuna Mizumori, a Giulia y Thekla, a Mayu Iwatani y Hanan, a Lady C y Miyu Amasaki y a Rina y Hina.

– Mayu Iwatani y Hanan vencieron a Rina y Hina (3:15) con la Seventeen de Hanan sobre Hina.

– Mayu Iwatani y Hanan derrotaron a Lady C y Miyu Amasaki (3:29) con un Cradle de Iwatani sobre Lady C.

– Tam Nakano y Yuna Mizumori vencieron a Mayu Iwatani y Hanan (2:25) con un Horizontal Cradle de Nakano sobre Hanan.

– Tam Nakano y Yuna Mizumori vs. Giulia y Thekla – finalizó en empate (3:16) cuando ambos equipos cayeron por encima de la tercera cuerda.

– Starlight Kid y Ruaka derrotaron a Koguma y Momo Kohgo (3:47) con la Kuro Tora Leg Killing de Kid sobre Kohgo.

– Starlight Kid y Ruaka vs. Mina Shirakawa y Mariah May – finalizó en empate (3:21) cuando ambos equipos cayeron por encima de la tercera cuerda.

– Syuri y HANAKO vencieron Hazuki y Saya Iida (4:54) con un White Tiger de Syuri sobre Iida.

3. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Waka Tsukiyama derrotó a Saki Kashima (4:44) con un Modified Aussie Suplex Hold.

4. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: MIRAI venció a Xena (6:23) con un Package Hold.

5. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Ami Sohrei derrotó a Natsuko Tora (4:39) lanzándola por encima de la tercera cuerda .

6. Cinderella Tournament – Cuartos de Final: Mai Sakurai venció a Momo Watanabe (4:58) lanzándola por encima de la tercera cuerda.

7. Himeka Retirement Road: Himeka y Miyuki Takase vs. Natsupoi y Kakeru Sekiguchi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

8. Artist of Stardom Title: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi (c) derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM (15:53) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre Hayashishita defendiendo el título