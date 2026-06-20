Stardom: Cartel «The Conversion 2026» Sayaka Kurara vs Suzu Suzuki | Hanan vs. Saya Iida

Once batallas son las que conforman el cartel para la magna función «The Conversion 2026» que Stardom presenta en el Yoyogi National Stadium.
► Cartel «The Conversion 2026»
Luego de las tres luchas de campeonato previamente anunciadas, se suma una más.
- Stardom anuncia las primeras luchas para «The Conversion 2026»
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En ella, el Campeonato Artist of Stardom se pondrá en disputa cuando God’s Eye (Lady C, Hina y Ami Sohrei) expongan el cetro por segunda ocasión, esta vez ante la tercia conformada por Kikyo Furusawa, Maki Itoh y Rian.
Además se dará el esperado regreso de Momo Watanabe, haciendo equipo con sus compañeras de HATE (Bea Priestley, Konami y Saya Kamitani) para enfrentar a Neo Genesis (Mei Seira, Miyu Amasaki y Starlight Kid) y Utami Hayashishita.
El cartel completo quedó así:
Stardom «STARDOM THE CONVERSION 2026», 20.06.2026
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2
0. Yuna Mizumori vs. Matoi Hamabe
0. Mei Seira vs. Ema Maishima
– Aya Sakura vs. Anne Kanaya
– 3 Way Battle: Ranna Yagami y Kiyoka Kotatsu vs. Itsuki Aoki y Akira Kurogane vs. Maika y Koguma
– Artist of Stardom Title: Ami Sohrei, Hina y Lady C (c) vs. Maki Itoh, Kikyo Furusawa y Rian
– Natsupoi, Saori Anou, Hazuki y Fuwa-chan vs. Natsuko Tora, Ruaka, Azusa Inaba y Fukigen Death★
– Xena vs. HANAKO
– Momo Watanabe Return Match – Special Eight Woman Tag Match: AZM, Miyu Amasaki, Starlight Kid y Utami Hayashishita vs. Saya Kamitani, Momo Watanabe, Konami y Bea Priestley
– IWGP Women’s Title: Syuri (c) vs. Rina Yamashita
– Wonder of Stardom Title: Hanan (c) vs. Saya Iida
– World of Stardom Title: Sayaka Kurara (c) vs. Suzu Suzuki