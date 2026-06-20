Stardom: Cartel «The Conversion 2026» Sayaka Kurara vs Suzu Suzuki | Hanan vs. Saya Iida

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Once batallas son las que conforman el cartel para la magna función «The Conversion 2026» que Stardom presenta en el Yoyogi National Stadium.

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► Cartel «The Conversion 2026»

Luego de las tres luchas de campeonato previamente anunciadas, se suma una más.

En ella, el Campeonato Artist of Stardom se pondrá en disputa cuando God’s Eye (Lady C, Hina y Ami Sohrei) expongan el cetro por segunda ocasión, esta vez ante la tercia conformada por Kikyo Furusawa, Maki Itoh y Rian.

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Además se dará el esperado regreso de Momo Watanabe, haciendo equipo con sus compañeras de HATE (Bea Priestley, Konami y Saya Kamitani) para enfrentar a Neo Genesis (Mei Seira, Miyu Amasaki y Starlight Kid) y Utami Hayashishita.

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El cartel completo quedó así:

Stardom «STARDOM THE CONVERSION 2026», 20.06.2026 
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

0. Yuna Mizumori vs. Matoi Hamabe
0. Mei Seira vs. Ema Maishima
– Aya Sakura vs. Anne Kanaya
3 Way Battle: Ranna Yagami y Kiyoka Kotatsu vs. Itsuki Aoki y Akira Kurogane vs. Maika y Koguma
Artist of Stardom Title: Ami Sohrei, Hina y Lady C (c) vs. Maki Itoh, Kikyo Furusawa y Rian
– Natsupoi, Saori Anou, Hazuki y Fuwa-chan vs. Natsuko Tora, Ruaka, Azusa Inaba y Fukigen Death★
– Xena vs. HANAKO
Momo Watanabe Return Match – Special Eight Woman Tag Match: AZM, Miyu Amasaki, Starlight Kid y Utami Hayashishita vs. Saya Kamitani, Momo Watanabe, Konami y Bea Priestley
IWGP Women’s Title: Syuri (c) vs. Rina Yamashita
Wonder of Stardom Title: Hanan (c) vs. Saya Iida
World of Stardom Title: Sayaka Kurara (c) vs. Suzu Suzuki

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